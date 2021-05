La semaine sera bonne pour ceux qui séparent le bon grain de l’ivraie

Dans le panier de fruits avariés, il y en a toujours un qui est encore sain. C’est ainsi que nous pouvons définir, selon l’interprétation des cartes de tarot pour la semaine du lundi 31 mai au dimanche 6 juin, ce qui nous attend.

La repentance fait partie du jeu; l’inattendu se produit; l’interdiction des groupes sociaux est courante; l’avarice reste un péché. Mais nous avons tous un moyen de sortir de situations difficiles avec des pensées élevées.

Ce sera, pour ainsi dire, une semaine de hauts et de bas. Mais quiconque sait profiter des bons vents arrivera dans un havre de paix. Voici ce que montrent les cartes suivantes:

Repentir 55 – C’est le moment de réparer les erreurs du passé. Votre réflexion sur le bien et le mal vous fait voir combien d’occasions ont été manquées et que maintenant vous devez y aller et faire attention à ne pas répéter la même erreur.

L’inattendu 27 – C’est le moment de vous concentrer davantage sur vos objectifs et de ne pas vous écarter de vos chemins. De nouvelles opportunités se présentent et il est maintenant temps de commencer à construire vos nouvelles bases sur ce que vous voulez tant.

Le bannissement 62 – Il y a beaucoup d’obstacles à venir et ce que je pensais être terminé maintenant, cela devrait prendre un peu plus de temps pour finir. Reposez-vous bientôt, vous trouverez la bonne façon de terminer vos projets.

Pensée 44 – Vous accomplissez vos projets avec ce sentiment de satisfaction énorme dans votre poitrine. Vous avez réussi à trouver votre meilleure version et le moment est venu de vous lancer dans de nouvelles aventures.

L’avarice 71 – Il est temps pour vous de reconnaître qu’il y a une limite à ce que vous voulez faire. C’est votre moment d’analyser la situation et de réfléchir à la meilleure voie à suivre et d’arrêter d’insister sur ce qui ne vous fait pas de bien.

