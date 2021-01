La semaine prochaine, nous aurons le Vietnam dans Civilization VI

Le nouveau DLC du jeu de stratégie a déjà une date et un contenu. Nous aurons le Vietnam dans Civilization VI et le nouveau mode axé sur l’économie.

Nous approchons de la fin du contenu supplémentaire pour le jeu de construction d’empire de Firaxis Games. Le cinquième DLC du pack New Frontier arrivera à la fin du mois et comprendra une nouvelle civilisation, un nouveau leader et un mode de jeu bonus. Et le roi de cette mise à jour (payante) est le premier car nous aurons à nouveau le Vietnam dans Civilization VI.

Le contenu, comme d’habitude, a été présenté dans une vidéo où les développeurs eux-mêmes nous apprennent de quoi il s’agit. Ils le font avec ce ton vif et amusant auquel ils nous ont habitués. Mais aussi avec relativement peu d’informations. La chose la plus exacte que nous savons est que nous aurons le pack à télécharger le 28 janvier.

En fait, presque rien n’a été dit sur ce que nous trouverons dans la nouvelle civilisation. Oui nous avons leur chef Bà Triệu, une unité exclusive, le Voi Chiến, et un nouveau bâtiment qu’ils seront les seuls à posséder: le Thành. Cependant, pour découvrir ses particularités, nous devrons attendre la semaine prochaine.

L’autre ajout important est un nouveau leader: Kublai Khan. Ceci, et contrairement à la plupart des dirigeants, peut être trouvé dans deux civilisations différentes. L’un est chinois et l’autre est la Mongolie. Il faudra donc voir quelle combinaison nous donne le plus de jeu. Bien qu’un serveur pense déjà au premier. Nous ne connaissons pas ses capacités uniques, mais ils ont confirmé qu’il était un leader plus belliqueux.

Économie et nature

Enfin, le contenu bonus se termine avec le nouveau mode de jeu: Monopoles et Entreprises et avec un nouveau quartier. Concernant le gameplay, un œil sera gardé sur l’économie et les ressources de luxe. Autour d’eux, nous pourrons faire profiter les empires et mieux répartir les surplus pour qu’ils atteignent plus de villes. On pourrait même avoir un monopole, ce qui donnera de nombreux avantages dans le tourisme.

Du côté du quartier, il se concentre sur la nature et les loisirs, cherchant à donner des bonus aux places non adaptées. Tout ce que nous avons dans le quartier de la réserve il sera amélioré et amélioré. De plus, nous pouvons y construire deux éléments, comme le bosquet, qui donneront des bonus scientifiques.