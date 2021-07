La semaine des émotions nécessitera une action plus rationnelle

Emoticartes Enfants : Pour Aider l'Enfant à Comprendre et à Gérer ses Emotions (nouvelle édition)

✅ JEU DE CARTES LUDO-EDUCATIF pour aider les enfants à reconnaître, comprendre, nommer et gérer leurs émotions. ✅ LIBERER LA PAROLE. 39 cartes pour en finir avec le stress, les colères, la frustration, la timidité et plein d’autres émotions désagréables (Cartes rouges) et retrouver envie, confiance, estime de soi, calme et tant d’autres émotions agréables (Cartes jaunes). C’est à l’aide de petits exercices amusants qu’il va choisir (Cartes bleues) que l’enfant va pouvoir s’auto gérer ultérieurement et maitriser et transformer facilement les émotions désagréables qu’il vivra en émotions agréables. ✅ RENOUER LE DIALOGUE. Emoticartes Enfants va permettre aux parents de rétablir la communication avec leurs enfants en les aidant à mettre fin aux situations de blocage, crises, colères… ✅ FAVORISE L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS. Conseillé à partir de 6 ans. En comprenant par eux même leurs réactions face à des émotions désagréables et en découvrant comment gérer la situation, les enfants deviennent ainsi plus autonomes. OUVERT À TOUS Parents, grands-parents, thérapeutes, enseignants, éducateurs, professionnels de l’enfance,… chacun y trouvera une utilité, un moment propice pour s’en servir, une situation à gérer comme une soupape de décompression. ✅ CREE PAR PATRICE IACOVELLA, sophrologue expert pour enfants et spécialisé dans la gestion des émotions, entrepreneur, formateur et conférencier.