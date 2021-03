La semaine de piratage de Spotify 2021 se concentre sur «Créer de l’espace» – Spotify

Chaque année, les nouveaux arrivants et les vétérans de Spotify de la R&D et d’autres se réunissent pour Hack Week. Pendant cinq jours, les employés consacrent leur temps à des projets qui explorent de nouvelles façons d’améliorer Spotify pour les créateurs, les consommateurs et les employés. L’opportunité donne aux collègues une chance de collaborer de manière très intentionnelle à travers une variété d’équipes et de fuseaux horaires. Cette année, plus de 2 000 employés de Spotify se sont inscrits pour participer à la Hack Week (8 mars – 12 mars) et des centaines de hacks ont été envisagés pour être inspirés ou adoptés, le tout dans l’optique d’une nouvelle plateforme virtuelle et d’un thème original.

Faire de l’espace

Le thème de l’événement de 2021 était «Créer de l’espace», en mettant l’accent sur les hacks qui apportent des changements positifs dans les produits Spotify et au-delà. Ces projets pourraient être liés à la création de place pour des voix sous-célébrées ou pour des services repensés ou une croissance des revenus. Les pirates ont été encouragés à réfléchir sur les expériences de 2020 et à voir s’il existe des opportunités de créer de l’espace lié au COVID-19, à la diversité, à l’appartenance et à l’inclusion, à l’accessibilité et à l’urgence climatique.

«J’ai trouvé que le thème de cette année était vraiment génial. Il est très facile de considérer l’accessibilité comme cet ensemble de cas extrêmes, mais selon l’ampleur de la définition dont vous disposez, l’accessibilité peut concerner environ un milliard de personnes sur la planète », a déclaré Rorey Jones, chef de produit basé à Stockholm qui travaille chez Spotify depuis 10 ans. «Une fois que j’ai changé ma façon de penser, j’ai vraiment compris. J’ai en fait une forme de daltonisme et les designers me posent souvent des questions sur l’apparence des choses. C’était donc vraiment cool que le thème de cette année place l’accessibilité au centre de la scène, là où elle devrait être, et permette à toute l’entreprise d’envisager des opportunités dans ce sens. »

Dawn James a rejoint Spotify l’année dernière en tant qu’ingénieur principal du personnel à Londres, et c’était sa première semaine de piratage avec l’entreprise. «Je suis un ardent défenseur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, et pour moi, le thème de Making Space a vraiment poussé ces boutons», a-t-elle déclaré. «J’ai l’impression que Spotify, en tant qu’entreprise, s’efforce de faire de la place pour des cultures et des données démographiques moins bien représentées. Essayer de devenir plus inclusif signifie explicitement faire de la place pour des voix plus calmes, quelle que soit la raison pour laquelle ces voix peuvent être silencieuses. »

Piratage

Les hacks explorés au cours de la semaine peuvent être des idées plus petites qui nécessitent des équipes d’une ou deux personnes ou de grands concepts qu’un grand groupe se réunit pour travailler.

Rorey a travaillé avec des ingénieurs pour examiner comment Spotify pourrait s’intégrer à une fonctionnalité matérielle sur iOS 14 d’Apple. Le chef de produit et ses collègues avaient envisagé des moyens d’utiliser cette fonctionnalité depuis sa sortie en septembre, et Hack Week était le moment idéal pour approfondir . «C’était bien de créer une semaine en dehors de nos priorités habituelles pour avoir une marge de manœuvre pour se concentrer sur cela. Moins de réunions et quelques jours où nous avons pu consacrer notre temps à cette seule chose et lui donner un aspect vraiment réfléchi », a expliqué Rorey.

Dawn avait hâte de lancer sa première semaine de piratage avec la société et s’est inscrite pour contribuer à deux hacks. «En tant que nouveau membre de Spotify, j’ai été vraiment impressionné par la priorité que la société semble accorder à Hack Week; toute l’entreprise est encouragée à participer », a déclaré Dawn. «Il y avait définitivement un buzz autour de l’événement.»

Le plus petit hack de Dawn s’est concentré sur un outil interne pour la productivité des développeurs, et elle était l’ingénieur principal du projet. L’autre hack était une idée impliquant une manière différente pour les créateurs d’utiliser Spotify, et il impliquait une équipe beaucoup plus grande – plus d’une douzaine de personnes – qui travaillait dans une variété de disciplines. «Être jeté au hasard avec tout un groupe de personnes de partout sur Spotify était vraiment génial», a déclaré Dawn. «Chacun avait ses propres compétences et a contribué énormément. C’était une expérience très complète. »

S’attaquer à deux hacks nécessitait beaucoup de concentration, mais cela a permis à Dawn de mettre à profit différents aspects de son expertise: l’un nécessitait un travail de développeur pratique tandis que l’autre utilisait ses connaissances et son réseau au sein de Spotify pour construire un concept.

Devenir virtuel

Cette année, la Hack Week était virtuelle, donc en plus des réunions et de la communication via des appels vidéo et des fils de messagerie en ligne, la semaine s’est terminée par un Hack Fair qui a eu lieu via un portail en ligne. Les participants ont pu installer des kiosques virtuels et les employés intéressés à voir le résultat final pouvaient «entrer et sortir» des kiosques pour écouter une présentation ou poser des questions.

«Je pense que la chose la plus cool de cette année était qu’il y avait une manifestation numérique de l’événement qui ressemblait vraiment à ce à quoi il ressemblerait normalement. Nous avions des amis qui venaient de notre stand et qui avaient entendu parler de ce sur quoi nous travaillions et des collègues qui s’étaient arrêtés étaient intéressés par l’idée », a déclaré Rorey. L’événement virtuel a permis aux employés de différents bureaux de voir de près ce que faisaient les autres dans le monde, ce qui est un peu plus difficile lorsque le Hack Fair se déroule en personne. «Je pense que ce serait vraiment cool de voir comment, à l’avenir, une version numérique pourrait même surpasser une semaine de piratage physique grâce à cette technologie virtuelle.»

De Stockholm à Seattle, la Hack Week de cette année a encouragé des milliers d’employés à apporter des idées qui permettent une expérience Spotify plus inclusive et plus accessible. Les projets présentés au cours de ces sprints peuvent être l’impulsion de concepts plus importants que les auditeurs expérimentent sur toute la ligne (comme Discover Weekly) – et on ne sait pas ce que les équipes proposeront ensuite.