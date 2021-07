La séduction de la baby-sitter parmi les téléfilms obtient un remake dans l’accord Lionsgate / MarVista

À l’ère du streaming, tout ce qui est ancien est à nouveau nouveau. Tout. En témoigne le fait que Lionsgate s’est récemment associé à MarVista pour une entreprise qui verra les sociétés refaire potentiellement des dizaines d’anciens films conçus pour la télévision. Cela inclut des titres tels que La séduction de la baby-sitter, qui mettait en vedette Keri Russell (Félicité) et plein d’autres.

Selon un nouveau rapport, Lionsgate et MarVista ont identifié plus de 100 titres de la bibliothèque de Hearst qui sont ciblés comme remakes possibles. Certains des films sur la table incluent Sexe et M. X, Sexe, mensonges et obsession, un Noël différent et Père Noël qui, qui mettait en vedette Leslie Neilson. Les sociétés sont prêtes à distribuer les films conjointement. Le PDG de MarVista, Fernando Szew, a déclaré ceci à ce sujet dans un communiqué.

« Les contes intemporels qui ont défini le genre fait pour la télévision/le film de la semaine sont une grande source d’IP éprouvée. La réimagination de cette voie de contenu est parfaitement synchronisée avec la jonction de la réinvention du paradigme de la télévision. Avec la prolifération des visionnages disponibles plates-formes, le désir des consommateurs de contenu à grignoter dans une mer de séries à grignoter, ces films sont mûrs pour être racontés à travers une lentille moderne et diversifiée. »

Selon le rapport, l’espoir est que ces remakes « séduiront le public numériquement natif d’aujourd’hui avec une nouvelle perspective culturelle et des perspectives diverses ». On note également que les studios entendent rechercher de « nouvelles voix » et des « talents émergents ». Étant donné qu’aucune des deux sociétés n’a de service de streaming, ces remakes seront probablement sous licence ou vendus ailleurs. Peut-être sous forme de forfait, ou éventuellement au cas par cas. Le président de Lionsgate pour la télévision mondiale et la distribution numérique, Jim Packer, a déclaré ceci.

« Nous constatons à maintes reprises sur le marché d’aujourd’hui que le contenu populaire d’il y a des décennies attire un public plus large que jamais sur des plateformes nouvelles et émergentes. MarVista est le partenaire idéal avec qui réimaginer ces classiques intemporels du téléfilm de la bibliothèque Hearst avec un perspective nouvelle et diversifiée, mais avec une valeur IP intégrée. »

Les films conçus pour la télévision étaient autrefois un incontournable d’Hollywood. À une époque bien avant que le streaming ne prenne le dessus, les réseaux produisaient régulièrement des films à petit budget avec des étoiles montantes (ou descendantes) pour attirer un public. La tendance s’est fortement estompée ces dernières années. Mais il existe une ressource potentiellement vaste et inexploitée pour le bon studio s’il peut trouver un moyen de recycler certaines de ces vieilles idées.

L’espace de streaming est devenu de plus en plus compétitif au cours de la dernière année. Netflix est désormais en concurrence avec Disney+, Amazon, HBO Max, Peacock, Paramount+, Apple TV+ et autres. Les films et les émissions de télévision qui peuvent différencier ces services sont devenus essentiels. Cela dit, Lionsgate et MarVista ne devraient avoir aucun mal à trouver une maison pour ces films une fois qu’ils sont dans la boîte. Il n’y a pas encore de mot sur quand La séduction de la baby-sitter, ou les autres films du bloc de remake, sont configurés pour entrer en production. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.