Tongou Télécommande de disjoncteur Tongou TOWICB-80 4P WiFi par eWeLink APP commande vocale avec Amazon Alexa Google Home inter

Manuel:Bonjour bienvenue à utiliser le mini disjoncteur Wi-Fi TONGOU.Téléchargez lapplication eWeLinkScannez un code QR ou recherchez «eWeLink» en magasin. Alerte de sécurité: 1.En cas de choc électrique, lors de linstallation dun produit ne peut pas être utilisé lorsque lappareil est sous tension.Pas de court-circuit à la terre avec le fil dincendie ou de tester les performances du produit.Lorsque la ligne zéro entre en collision avec la ligne dincendie.3.Lors de linstallation, les vis dessorage doivent être serrées, le conducteur ne perd pas la sélection de la section transversale strictement selon les exigences.4.Non mouillé navait pas le fonctionnement du disjoncteur, sinon des chocs électriques pourraient se produire.5.Les caractéristiques de protection du disjoncteur sont définies par le fabricant et ne permettent pas un démontage et un ajustement arbitraires.6.Ce produit ne peut pas protéger contre les chocs personnels, les surtensions de ligne et les fuites déquipement. Disjoncteur de commutateur de rétention magnétique à économie dénergie Wi-Fi: 1) Après lallumage, le voyant est rouge, appuyez sur le bouton clé jusquà ce quil devienne une lumière verte et scintille lentement.2) Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes jusquà ce que le voyant vert passe du flash lent au flash rapide, puis activez lapplication (Fast Mode TOUCH) et cliquez sur létape suivante de lapplication du téléphone mobile pour trouver lappareil, lenregistrement, le succès du couplage .Emballage in