La section officielle du Festival de Saint-Sébastien accueillera Patria et Riot gear

La fiction espagnole continue sur la voie du succès après des productions notables telles que The Paper House, Hernán, The Plague, Giants, The Pier, Elite, The Cable Girls ou Agnès de mon âme, et très bientôt nous verrons deux des projets les plus attendus de cette année: Patrie, de la part de HBO, et Équipement anti-émeute, qui sera publié par Movistar Plus. Telle est l’attente des critiques de télévision que le Le Festival du Film de Saint-Sébastien présentera les pilotes de chaque série dans sa section officielle.

Homeland, la fiction espagnole la plus attendue de 2020

HBO Il a entre les mains le projet qui peut l’élever parmi les meilleures productions espagnoles de l’année, depuis Patria, adaptation du roman par Fernando Aramburu, a fait ses débuts il y a quelques mois avec une superbe bande-annonce qui nous transporte parfaitement à l’époque où le Pays basque était divisé par la puissance de l’ETA. Il sort le 27 septembre, bien que diffusant un épisode par semaine.

Riot Gear, un autre projet de police de haut vol avec Rodrigo Sorogoyen

Qui est-ce Rodrigo Sorogoyen? L’un des réalisateurs les plus prometteurs de l’industrie cinématographique espagnole. Stockholm, que Dieu nous pardonne et le Royaume Ce sont trois longs métrages pleins de réalité et d’émotion qui ont captivé la critique. Par conséquent, sa première série (sans compter Rage, dans lequel un épisode a été tourné) attire énormément notre attention: conçu exclusivement pour Movistar Plus, a un casting dirigé par Raúl Arévalo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto et Patrick Criado.

