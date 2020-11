La secrétaire à l’éducation de Biden doit être à l’opposé de Betsy DeVos

La secrétaire américaine à l’Éducation, Betsy DeVos, a été critiquée par des militants LGBT + pour son annulation de la protection des trans. (Alex Wong / Getty)

Un enseignant trans a expliqué ce dont l’Amérique a besoin de la future secrétaire à l’éducation de l’administration Biden-Harris: l’opposé polaire de Betsy DeVos.

Depuis 2017, l’anti-LGBT + Betsy DeVos règne sur le système éducatif américain sous l’administration Trump.

Elle a à maintes reprises attaqué les droits des jeunes Américains LGBT +, en faisant valoir que les groupes religieux anti-LGBT + devraient pouvoir s’organiser sur les campus universitaires, en apportant son soutien aux écoles anti-LGBT + qui interdisent aux étudiants de discuter de leur identité queer et d’expulser. les enfants trans.

En 2017, DeVos a révoqué les directives de l’ère Obama qui étendaient les protections contre la discrimination aux personnes transgenres dans l’éducation.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était au courant d’une étude récente montrant «des niveaux alarmants de suicide» parmi les étudiants transgenres, DeVos a répondu: «Je suis au courant de ces données.»

Parler à Nation LGBTQ, Tray Robinson, professeur au lycée trans californien, qui a remporté le prix GLSEN 2020 de l’éducateur de l’année, a exposé les changements à apporter lorsque Joe Biden deviendra président l’année prochaine.

DeVos a «fait la guerre» aux étudiants appartenant à des minorités, a déclaré Robinson, laissant les enfants «pris au piège à l’école en train de regarder les informations chaque jour alors que de plus en plus de leurs droits civils personnels étaient dépouillés».

«L’intimidation à l’école est insensée», dit-il. «C’est littéralement fou. Mais la façon dont cela a commencé à être traité après que Trump a essentiellement dit: « Eh bien, nous leur dirons quelque chose, mais ce sont leurs croyances. »

«Nous devons faire mieux que cela, mais l’administration Trump dans les écoles a fait toutes sortes d’intimidation OK. Ce n’était pas seulement LGBT +. C’était de l’intimidation des personnes ayant des besoins spéciaux, c’était de l’intimidation des minorités.

Il a ajouté: «En plus de retirer Betsy Devos et tout ce qu’elle a fait, ils doivent lancer une campagne pour changer l’attitude et le comportement nationaux.

«Je pense qu’ils ont vraiment besoin de se montrer dur avec une campagne de caractère ‘Qu’est-ce que cela signifie d’être un Américain’ qui se concentre fortement sur la tolérance, la civilité et ce que signifie être un citoyen.

À propos d’un futur secrétaire à l’éducation de l’administration Biden-Harris, Robinson a déclaré: «Je veux les voir dire que nous avons fait des choses pour nuire à nos communautés minoritaires, qu’il s’agisse de personnes LGBT + ou de personnes de couleur ou ayant des besoins exceptionnels ou des personnes atteintes de santé mentale. préoccupations, et vous êtes toujours des citoyens et nous sommes toujours responsables de vous aider à assurer votre vie, votre liberté et votre quête du bonheur.

«Je pense que plus que tout, les gens veulent savoir que le gouvernement va recommencer à gouverner et arrêter l’intimidation.

Mais l’enseignant trans veut voir plus qu’un simple retour au «statu quo» d’avant Trump, il veut voir des progrès.

«J’espère vraiment que Biden et Harris seront capables de faire la transition en douceur et d’apporter des changements pour l’éducation à l’avenir qui ne nous ramèneront vraiment pas au statu quo que nous avions auparavant.

«Tout le monde veut que les choses reviennent à la normale, mais la normale n’était pas non plus bonne pour nous. Je veux que les choses reviennent et soient correctes, pas normales.