La SEC approuve l’acquisition de Bethesda par Microsoft

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé l’acquisition de ZeniMax Media par Microsoft, ce qui fera Bethesda et un groupe d’autres études font partie de la Famille Xbox.

DERNIÈRE MINUTE: L’Union européenne donne le feu vert pour la fusion de Xbox et Bethesda, la qualifiant de compatible. L’annonce devrait être très bientôt, restez à l’écoute. pic.twitter.com/xkCyoWDqTY – Xbox Studio (@XboxStudio)

8 mars 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: « DOOM Eternal » montrera bientôt son deuxième DLC

La SEC publié ongle Note en vigueur le jeudi 4 mars. Il a été soumis avec un prospectus, qui est un document juridique confirmant les détails de l’acquisition, y compris son prix d’étiquette de 7,5 milliards de dollars.

Alors que la note d’efficacité de SEC ne signifie pas que l’accord entre Microsoft et ZeniMax terminé ou garanti d’être terminé est un grand pas vers l’achèvement.

Le score d’efficacité du La SEC assure aux deux parties et aux investisseurs respectifs que la Commission Vous avez examiné chaque détail et que la transaction peut progresser sans soucis majeurs.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les changements dans la « Phasmophobie » rendent les fantômes plus agressifs

L’accord devrait être finalisé au second semestre de cette année et ce sera l’une des plus grandes acquisitions de jeux jamais réalisées.

Microsoft a annoncé pour la première fois l’acquisition de Médias ZeniMax et tous ses studios filiales en Septembre 2020.