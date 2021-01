La science peut-elle «prouver» qu’il y a une vie après la mort? Le documentaire Netflix dit oui.

Y a-t-il une vie après la mort? Une nouvelle série Netflix prétend le prouver. Mais ce faisant, la série s’appuie sur un méli-mélo déroutant de phénomènes entièrement démystifiés aux côtés de questions de foi qui ne relèvent pas de la science, ainsi que de questions auxquelles la science n’a pas encore répondu.

« Surviving Death » est basé sur un livre du même nom du journaliste Leslie Kean. Il explore les expériences de mort imminente, les médiums et les séances, la chasse aux fantômes et les supposés souvenirs de vies antérieures. Alors que le spectacle vise à présenter une «preuve» de toutes ces affirmations, il confond son propre récit en offrant la même crédulité aux escroqueries directes qu’aux questions en suspens sur le processus de la mort. Il traite également les questions de foi religieuse comme quelque chose à prouver ou à réfuter. Mais la plupart des croyances religieuses échappent au domaine de la science, car ce n’est pas quelque chose que vous pouvez tester.

«Si vous dites: ‘Il y a un Dieu; [science] je ne peux rien faire avec ça, mais pour le moment, vous dites: «Ah, mais mon Dieu, quand je les prie, va déplacer ce verre sur la table», c’est vérifiable », a déclaré Richard Wiseman, professeur à la compréhension publique de la psychologie à l’Université du Hertfordshire en Angleterre.

Expériences de mort imminente

« Surviving Death » marche à travers un éventail de phénomènes paranormaux. Le premier épisode explore les expériences de mort imminente, à effet émotionnel. Les personnes interrogées décrivent des histoires poignantes de noyade, de flatlining après des réactions allergiques et d’hémorragies lors de l’accouchement. Toutes ont éprouvé des sensations de conscience au cours de l’expérience, même si les ondes cérébrales dans le cortex cérébral s’arrêtent quelques secondes après la perte du flux sanguin. Les gens se rappelaient avoir rencontré des parents décédés, vu des lumières vives ou tomber dans un vide de couleurs; certains ont vu un tunnel, tandis que d’autres se sont souvenus avoir vu des médecins essayer de les réanimer.

Des expériences de mort imminente ont été étudiées, et il existe des preuves que les gens peuvent ressentir une conscience lorsque les médecins ne s’y attendent pas. Cependant, cela ne prouve pas nécessairement que les expériences sont de nature mystique; il est également possible que l’activité cérébrale et la conscience persistent plus longtemps que prévu après l’arrêt du cœur. UNE Étude 2018 dans la revue Frontiers in Psychology ont constaté que les expériences de mort imminente partagent de nombreuses caractéristiques avec la façon dont les gens se sentent après avoir pris le médicament psychédélique N, N-Diméthyltryptamine (DMT). La DMT est produite naturellement dans le cerveau des mammifères, et une étude 2019 ont constaté que, chez les rats au moins, les niveaux de DMT ont augmenté pendant un arrêt cardiaque.

Mais étudier le moment de la mort chez les humains est un défi, et personne n’a démontré de manière concluante le mécanisme derrière les expériences de mort imminente. Le Dr Sam Parnia, directeur des soins intensifs et de la recherche sur la réanimation au Langone Medical Center de l’Université de New York, a sondé les survivants d’un arrêt cardiaque et a constaté que sur les 140 personnes interrogées, 46% avaient le sentiment d’être conscients pendant l’événement. Certains avaient des souvenirs qui semblaient provenir de l’unité de soins intensifs (USI) après le rétablissement du rythme cardiaque de la personne. (Contrairement aux films, les patients en arrêt cardiaque sont généralement inconscients à l’hôpital pendant des jours ou des semaines après leur réanimation.) Par exemple, les personnes qui ont déclaré avoir le sentiment que des êtres hostiles les torturaient subissaient probablement une hallucination commune qui se produit lorsque des personnes sont amenées. hors de sédation et avoir leurs tubes respiratoires retirés.

Mais 10% des personnes participant à l’étude ont eu ce qui ressemblait à des expériences classiques de mort imminente, et deux se sont souvenues avoir vu ou entendu leurs propres réanimations. Une personne avait une mémoire vérifiable réelle – cette personne a déclaré avoir l’impression de planer hors de son corps et a décrit avec précision les événements de sa réanimation, y compris l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé (DEA) et la présence d’un professionnel de la santé chauve qui a répondu à une infirmière. appeler à l’aide. Les résultats ont été publiés en 2014 dans la revue Réanimation .

« Ils ont décrit en détail ce qui leur arrivait et, dans l’un de ces cas, nous avons réussi à confirmer [the details], pour la première fois, comme se produisant pendant un cours allant jusqu’à 5 minutes « , a déclaré Parnia à 45Secondes.fr. C’était surprenant, car le cortex cérébral s’arrête généralement dans les 2 à 20 secondes suivant la perte d’oxygène.

Parnia et ses collègues tentent maintenant d’explorer ce phénomène de manière systématique. Les données n’ont pas encore été publiées, mais les chercheurs ont introduit un ordinateur dans les chambres des patients en arrêt cardiaque pour délivrer une stimulation audio et visuelle pendant la réanimation. L’idée, a déclaré Parnia, est de tester la conscience en fournissant un mot aléatoire ou un ensemble de mots comme une sorte de «premier». Si la personne survit et reprend conscience, les chercheurs lui demandent de nommer un mot dans cette catégorie, pour voir si elles sont plus susceptibles que les patients qui n’ont pas vu un mot de trouver le mot qui a été montré alors qu’ils étaient à plat. Les chercheurs surveillent également l’activité cérébrale des patients pendant le processus de réanimation.

Dans les données préliminaires présentées au symposium scientifique de réanimation de l’American Heart Association 2019, 165 patients ont été testés, 44 ont survécu et 21 ont été interrogés. Sur ces 21, quatre ont rapporté des souvenirs, notamment le sentiment de paix et de joie, de voir des proches et d’entendre des gens dans la pièce parler. Personne ne s’est souvenu des visuels présentés sur l’écran de l’ordinateur, mais une personne a rappelé l’audio .

«Ce que nous avons appris, c’est que, oui, lorsque nous approchons de la mort, nous semblons avoir ces expériences transcendantales et mystiques – peu importe comment vous voulez l’appeler – des expériences…. Elles ne sont pas compatibles avec les délires; elles ne sont pas cohérentes avec des hallucinations », a déclaré Parnia. Il a dit que les résultats suggèrent que conscience peut être plus complexe que ne le pensaient les experts.

« Nous devons étudier cela objectivement », a-t-il déclaré.

Parnia a été invité à participer à « Surviving Death », a-t-il dit, mais il a refusé les producteurs parce que l’émission ne faisait aucune distinction entre la recherche scientifique sur des sujets tels que l’expérience rappelée de la mort et la pseudoscience des fantômes et des médiums.

Quels que soient les mécanismes derrière les expériences de mort imminente, ces événements peuvent clairement avoir un sens. De nombreuses personnes qui vivent une expérience de mort imminente la trouvent transformatrice. Dans « Surviving Death », les producteurs interviewent un homme qui a stagné après une réaction allergique à un anesthésique. Il eut la vision de voir son père décédé, avec qui il avait eu une relation difficile. Son père l’a embrassé, ce qui a apporté à l’homme un sentiment de paix durable après l’expérience.

David Wilde, psychologue et maître de conférences à l’Université de Nottingham Trent en Angleterre, a interviewé des personnes ayant subi des expériences de mort imminente et a constaté que les gens rapportent souvent ce type de transformation. Une femme interrogée pour un article publié par Wilde en 2010 a rapporté que lorsque son cœur s’est arrêté, elle s’est sentie dans un vide sombre où elle a réfléchi à tout ce qu’elle avait fait de mal dans sa vie avant d’entendre une voix lui disant de ne pas être trop dure avec elle-même. En reprenant conscience, elle sentit qu’elle avait une chance de prendre un nouveau départ. Elle est finalement devenue conseillère et ministre interconfessionnelle, un chemin qu’elle aurait dit qu’elle n’aurait pas suivi si elle n’avait pas vécu l’expérience de la mort imminente.

Chercher du sens

Alors que les expériences de mort imminente peuvent être soumises aux outils de la science, de nombreuses autres sections de « Surviving Death » plongent dans le domaine de la foi, comme la croyance en la réincarnation ou le sentiment que vous pouvez ressentir la présence d’un être cher décédé.

D’autres sections de « Surviving Death » se plongent dans des phénomènes testables, tels que les manifestations physiques pendant les séances.

« C’est la démarcation entre la religion, où vous avez principalement des affirmations non testables, et le paranormal ou la parapsychologie, où la plupart d’entre eux sont testables et la plupart d’entre eux ont été testés », a déclaré Wiseman à 45Secondes.fr. « Surviving Death » parcourt souvent ces histoires historiques. démystifications. Par exemple, le documentaire discute sans critique de Franek Kluski, un médium polonais qui prétendait pouvoir manifester des esprits qui tremperaient leurs mains dans des moules en cire et créeraient des moules à main qui auraient été impossibles pour le médium à fabriquer lui-même. En 1920, un chercheur français a mené ce qu’il a dit être des expériences contrôlées de la technique de Kluski et n’a pu trouver aucune preuve que Kluski faisait semblant. Cependant, le documentaire ne mentionne pas les limites de ces expériences (comme le fait que Kluski n’a pas été fouillé avant les séances) et ne donne pas de crédit au témoignage des magiciens qui ont démontré comment ils pouvaient fabriquer des « mains spirituelles » avec des gants en caoutchouc .

Le documentaire reconnaît que les médiums peuvent glaner des informations sur les proches de leurs clients sur les réseaux sociaux avant les lectures, même en enregistrant une séance au cours de laquelle Nicole de Haas étourdit une famille avec des détails sur les êtres chers décédés – des informations dont la famille se rend compte plus tard étaient entièrement disponibles. sur Facebook ou dans les avis de décès en ligne. Cependant, le soupçon de scepticisme se transforme rapidement en sympathie pour les médiums, Kean disant qu’il est maintenant plus difficile que jamais pour les médiums de travailler parce que «tout est sur Internet», et donc les lectures significatives sont plus difficiles.

Psychologiquement, les gens qui visitent les médiums et les médiums veulent déjà croire, a déclaré Wiseman. Depuis l’avènement de la photographie infrarouge, la plupart des séances de style victorien impliquant des mains flottantes et des tables mobiles ont disparu; ces tours étaient généralement exécutés dans l’obscurité ou la quasi-obscurité, et les méthodes utilisées par les médiums physiques ne fonctionnent pas si bien lorsque les gens peuvent les voir.

Mais il existe encore quelques médiums physiques, dont de Haas. Au-delà des astuces physiques que ces médiums peuvent utiliser, Wiseman et ses collègues ont découvert que le pouvoir pur de la suggestibilité peut tromper les participants aux séances en leur faisant croire qu’ils ont vu une activité paranormale. Lui et ses collègues ont fait des expériences au cours desquelles ils ont organisé des séances en utilisant des objets peints avec de la peinture lumineuse. Wiseman a fait asseoir les participants autour d’une table dans une pièce sombre et a suggéré que les objets bougeaient, même s’ils étaient stationnaires. Après l’expérience, environ un tiers des personnes ont déclaré avoir vu les objets bouger, simplement sur la base d’une suggestion

En fin de compte, « Surviving Death » raconte une histoire fascinante sur le désir des gens d’avoir un sens dans l’univers – et de leur amour profond et implacable pour la famille et les amis décédés. La science ne peut jamais prouver ou réfuter l’existence de l’au-delà, et le réconfort que de nombreuses familles tirent de la croyance en la vie après la mort est puissant. Mais les affirmations étonnantes de phénomènes inexplicables dans ce monde doivent être abordées avec soin, a déclaré Wiseman.

« Attention l’acheteur », dit-il. « Il y a des livres sur le scepticisme là-bas; il y a beaucoup de sites Web qui offriront le point de vue alternatif. Au moins regardez cela, au moins soyez informé, avant de décider que quelque chose est définitivement paranormal. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.