La science-fiction que je recommande de lire aux personnes qui ont séjourné à Asimov et à Arthur C. Clarke

J’adore lire et j’adore la science-fiction. J’interpelle généralement les genres quand je lis mais parfois je me rends compte que je suis tombé dans le pot de la science-fiction et que les derniers romans sont monogènes. Et est-ce que la variété d’histoires de science-fiction est écrasante. Et pourtant, il y a des gens qui n’ont pas encore quitté Asimov et Arthur C. Clarke.

Tout d’abord, je dois dire que j’aime vraiment les deux auteurs. Ils ont tous deux écrit à l’âge d’or de la science-fiction. Asimov a été très prolifique, mais la série de livres sur les robots et sur la Fondation se démarque. Arthur C. Clarke était aussi un génie et mon préféré est «Rendez-vous avec Rama» (bien qu’il soit le plus célèbre pour la saga 2001).

Mais ils ont tous les deux écrit le meilleur de sa création entre les années 50 et 80, il y a plus de quarante ans. Le genre n’est pas si à la mode, mais il a certainement survécu à ces deux grands talents et reste sans aucun doute une très bonne science-fiction.

Les classiques ne se limitent pas à ces deux auteurs

Comme la troisième étape de l’âge d’or de la science-fiction est souvent mentionnée Robert A. Heinlein, célèbre pour des livres comme «Space Troops» (quelque chose de différent du film mais pas beaucoup), «Double Star» ou «La lune est un amant cruel». Ils méritent une lecture, mais toujours dans la perspective que l’auteur est décédé en 1988.

Un autre classique est Philip K. Dick, même si je dois dire que normalement ses histoires sont assez surréalistes et Hollywood a réussi à donner plus de cohérence à ses œuvres. Toujours «Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Je l’ai trouvé impressionnant, malgré le fait que son adaptation cinématographique (Blade Runner) a tendance à aimer davantage.

Frank Herbert il se démarque également de l’âge d’or de la science-fiction. Son œuvre «Dune», écrite en 1965, nous montre un univers qui dépend d’une matière première (épice), sur une planète où politique et religion se mêlent dans une histoire passionnante. En 2021, il y aura une adaptation cinématographique que j’attends avec impatience. Le reste de la saga ne vaut pas grand-chose, d’ailleurs.

Il est impossible de ne pas mentionner ‘Ender’s Game’ par Carte Orson Scott. Écrit en 1977, il nous montre comment l’humanité crée un militaire invincible pour gagner une guerre. Le film (beaucoup plus récent) n’est pas capable de rassembler toutes les nuances d’un personnage certainement fondamental dans la science-fiction.

Plus difficile à classer comme classique Joe Haldeman, puisque son œuvre la plus connue – «La guerre sans fin» – a été écrite dans les années 70, mais un autre de ses romans les plus pertinents est «La paix sans fin», qui a été écrite dans les années 90.

En nous laissant des auteurs américains, je voudrais souligner Stanislaw Lem, célèbre avant tout pour «Solaris» (qui ne m’a pas tout à fait convaincu en raison de son mélange d’horreur et de science-fiction) mais m’étonne plutôt avec son «Journal des stars», qui mêle science-fiction et humour.

Et aussi à partir de cette époque Frederik Pohl, avec sa saga Pórtico. Une vision de la façon dont l’humanité tirerait parti de la technologie extraterrestre sans la connaître pleinement.

Pour clôturer un âge aussi fécond (et en laisser beaucoup de côté), je soulignerais Larry Niven avec son «Mundoanillo». Écrit dans les années 70, cela me rappelle beaucoup «Rendez-vous avec Rama» (et peut-être «Portico») et ce que ce serait pour l’humanité de trouver les restes d’une civilisation éteinte.

Les années 80 n’étaient pas nulles non plus

Dans les années 80, la science-fiction a décliné, pas pour la qualité des travaux mais pour la quantité. L’élan de la «guerre» spatiale entre l’URSS et les États-Unis s’est estompé et le public a donc perdu tout intérêt pour le genre.

A partir de ce moment, ‘Hyperion’ me semble fondamental, Dann Simmons. Un travail très complet, avec de multiples histoires et une complexité peut-être comparable à Dune.

‘Neuromancer’, de William Gibson. Cet auteur est toujours actif, écrivant plutôt techno-thrillers fortement recommandé, mais ce livre est peut-être le plus représentatif du sous-genre de science-fiction appelé cyberpunk (sous-genre de science-fiction où le sujet principal est l’informatique et le piratage).

L’une des sagas les plus intéressantes qui ont commencé dans les années 80 est la culture, de Iain M. Banks. Il présente une civilisation très avancée avec tous ses besoins couverts (à tel point qu’ils n’ont pas besoin ou n’utilisent pas d’argent) et son interaction contre les civilisations extraterrestres. Dans cette saga, je soulignerais «Le joueur» et «Matter» (ce dernier étant beaucoup plus récent).

Et pour clôturer les années 80, je soulignerais une grande inconnue: « Les tours de l’oubli » par George Turner. Un monde totalement robotisé où il n’y a pas de travail pour 95% de la population, qui vit dans des conditions bondées et sans espoir pour l’avenir. Bien qu’il ait 40 ans, il soulève des débats très actuels.

Les années 90 et 2000 ont également donné leurs génies

Les années 90 ont vu l’émergence de nombreux nouveaux auteurs dont les œuvres sont fascinantes. Déjà avec la science-fiction comme genre minoritaire mais toujours avec la capacité d’attirer des millions de lecteurs intéressés à imaginer ce que sera l’avenir et comment l’humanité se comporterait dans des situations extrêmes.

Peut être Neal Stephenson être l’auteur le plus éminent de cette époque. Je trouve «Snowcrash», «The Diamond Age» et, plus récemment, «Anathema» et «Seven Evas» essentiels. Le seul inconvénient de cet auteur, qui ose d’autres genres, c’est qu’il aime généralement atteindre 1000 pages et qu’il est parfois difficile de remonter le moral (mais ça en vaut toujours la peine).

Un autre auteur à suivre est Greg Egan. Dans ses livres, des sujets très profonds, comme la conscience, sont traités de manière très accessible et dans des histoires très intéressantes. «Quarantine» et «Permutation City» sont définitivement des incontournables.

Bien qu’il soit vrai que Vernor vinge il a commencé à écrire à la fin des années 60 et a commencé à être vraiment productif dans les années 80, ses œuvres les plus remarquables ont été écrites dans les années 90. Sa trilogie sur Zones of Thought crée un univers où dans certaines zones vous pouvez voyager au-delà de la vitesse de la lumière; mais surtout elle fascine la capacité de cet auteur à décrire en profondeur des races extraterrestres très différentes de nous.

Déjà en 2000 faits saillants Alastair Reynolds, avec sa saga spectaculaire sur Revelation Space, qui reflète de manière très intéressante comment l’humanité pourrait évoluer si jamais elle parvenait à quitter la Terre. Cet auteur doit être suivi de près car tout ce qu’il écrit est en or. Je commencerais par «Abyss City» mais si les longues sagas ne sont pas votre truc, je choisirais «Casa de Soles», un roman totalement indépendant.

Et en tant qu’auteur de nouvelles de science-fiction, nous avons le grand Ted Chiang. Sa compilation «L’histoire de votre vie» est un chef-d’œuvre. Le film Arrival est basé sur l’une de ces histoires, mais n’importe laquelle d’entre elles donnerait un bon moment pour débattre.

Les écrivains de science-fiction aujourd’hui

De nos jours, des auteurs de science-fiction continuent d’émerger, certains même avec une grande renommée. Met en lumière la trilogie des trois corps de l’auteur chinois Liu Cixin. Il y a trois livres publiés en chinois entre 2006 et 2010, mais ils n’ont fait le saut vers d’autres langues qu’en 2015. Le premier roman («Le problème des trois corps») est parfois quelque peu compliqué, mais les deux suivants («La forêt dark ‘et’ The end of death ‘) crochet de la première page. Ces trois romans montrent que la science-fiction est bien vivante aujourd’hui.

Plus de courant que nous avons Andy Weir, avec son livre «The Martian», qui a même été transformé en film. Une science-fiction crédible avec une histoire passionnante d’amélioration personnelle. Et aussi ‘Ready Player One’, de Ernest Cline, une histoire où l’humanité s’est immergée dans la réalité virtuelle et dont la version cinéma est un peu paresseuse.

Aussi remarquable est sans aucun doute John Scalzi avec sa saga La vieille garde. Cela me rappelle un peu les troupes spatiales et la guerre sans fin, avec plusieurs rebondissements intéressants sur la façon dont l’humanité se comporterait dans un environnement hostile.

Martha Wells est un écrivain pour Matabot Diaries, une série de petits livres (150 pages) qui racontent l’histoire d’un robot meurtrier qui se libère des restrictions de sa programmation. La première histoire est «Critical Systems».

Un autre auteur spectaculaire est Chambres Becky. Son «Le long voyage vers une petite planète en colère» montre un univers très peuplé où l’humanité est insignifiante. C’est un bon livre pour commencer à connaître cet auteur mais il est très intéressant de lire tout ce qu’elle publie.

Et pour finir avec un autre auteur actuel, nous avons Elan Mastai. Ce scénariste canadien a créé ce grand livre de science-fiction sur le voyage dans le temps intitulé «All Our Wrong Presents» qui surprend par sa fraîcheur et sa capacité à comprendre la condition humaine.

Cette liste, qui peut sembler longue, n’est qu’un avant-goût de ce que le genre peut nous offrir. Des histoires très imaginatives dans lesquelles les auteurs nous font réfléchir sur l’humanité, l’avenir et les limites de la technologie. La science-fiction n’est peut-être pas à la mode, mais c’est un genre où la qualité abonde.