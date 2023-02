La science connaît enfin la raison pour laquelle votre batterie mobile se décharge

in

Une équipe de chercheurs de l’Université

Smartphone dans une borne de recharge sans fil.

L’autonomie a toujours été une question controversée en ce qui concerne les smartphones. Les batteries se déchargent lentement tout au long de la journée, que nous utilisions le téléphone ou non. De plus, le téléphone sur lequel vous lisez peut-être ceci téléchargera probablement un peu plus rapidement en laissant l’écran allumé pendant quelques minutes.

Et bien qu’il soit vrai qu’il existe des astuces pour protéger la batterie et la faire durer plus longtemps, la vérité est que la réponse à ce dilemme n’est pas entre les mains de l’utilisateur. C’est plutôt la faute du fabricant, comme l’a découvert une équipe de chercheurs canadiens de l’Université Dalhousie.

L’industrie n’a pas résolu ce problème depuis des décennies

Selon Micheal Metzger, membre de l’équipe de recherche qui a révélé ce bogue, le problème vient des composants de la batterie. Il y a quelques années, nous pensions connaître la cause de l’aggravation des batteries, peu importe ce que nous faisions pour l’empêcher. Et il s’avère que nous nous sommes trompés.

Comme nous l’avons dit plus haut, la réponse réside dans les composants internes de la batterie. Plus précisément, dans le plastique qui les contient. un plastique ce n’est pas le bon genre pour éviter une consommation et une consommation d’énergie excessives par un téléphone ou une tablette. C’est presque difficile d’accepter que ce soit quelque chose d’aussi simple.

L’étude que menait cette équipe canadienne visait à trouver la meilleure solution en termes de composés à utiliser pour fabriquer une batterie plus durable, mais ils ont trouvé la solution par hasard. Il s’avère que toutes les couches de composants métalliques et isolants qui composent une batterie sont maintenues ensemble par des rubans en plastique PET, qui se dégrade très rapidement et contribue à l’épuisement des batteriessans intervention nécessaire de la part de l’utilisateur.

Lorsque le PET tombe en panne, libère des molécules qui créent une réaction en chaîne avec la chimie de la batterie. Cette réaction en chaîne est ce qui accélère le processus de décharge des batteries.

Les fabricants s’en rendent déjà compte

L’équipe rend ses conclusions publiques depuis novembre 2022, dont, selon Micheal Metzger, les fabricants disent qu’ils prennent note car c’est un « domaine très pertinent » pour les entreprises dédiées aux smartphones et tablettes. Non seulement cela, mais les acteurs de l’industrie de la voiture électrique ont également manifesté leur intérêt.

La solution proposée par les chercheurs est un peu plus chère, mais aussi plus stable : changer le plastique PET en polypropylène. Ce matériau ne se décompose pas aussi rapidement, de sorte que les molécules qui accélèrent la dégradation de la batterie ne sont pas générées.

Si l’industrie est vraiment intéressée par la mise en œuvre de ces changements, nous pourrions voir une révolution dans la section batterie beaucoup plus tôt qu’on ne le pense. Pour l’instant, nous devrons continuer à attendre.

