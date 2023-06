La science avait passé des années à chercher un matériau rigide capable d’absorber les vibrations. Vous savez déjà comment faire

« Préférez-vous vous écraser contre un mur de briques ou un matelas ? » La question est posée par l’Université d’Amsterdam (UVA) et bien que cela puisse sembler étrange, presque une blague, elle a un contexte plus intéressant qu’il n’y paraît. Parfois, il est facile de choisir les matériaux. D’autres, pas tellement. Cela arrive souvent aux ingénieurs et architectes lorsqu’ils recherchent des composants capables d’offrir ce qui semble être une quadrature du cercle impossible : des matériaux souples, capables d’absorber les vibrations, mais en même temps suffisamment rigides pour ne pas s’effondrer, deux caractéristiques qui ne le sont pas. ont tendance à trop bien se marier dans la nature.

Face à une telle tirade, une équipe de l’Université d’Amsterdam s’est interrogée… Et si on n’avait pas à choisir ? Et si on avait tout ?

Pourquoi choisir? C’est plus ou moins la question que se sont posée David Dykstra et ses collègues de l’Université d’Amsterdam. Typiquement, un matériau est rigide ou capable d’absorber les vibrations, deux qualités habituellement exclusives au désespoir des ingénieurs, mais… Et si on pouvait combiner le meilleur des deux ? Serait-il possible de fabriquer des matériaux résistants, capables d’amortir les chocs sans problème et aussi légers ?

La question est tout à fait pertinente si l’on tient compte, comme le reconnaît l’UVA, qu’une telle avancée aurait des applications potentielles dans des domaines disparates, un large éventail qui va de la conception à l’échelle nanométrique à l’ingénierie aérospatiale.

Mais… Comment l’obtenir ? La question à un million de dollars. Après avoir travaillé sur le défi, les chercheurs de l’université néerlandaise ont publié une étude dans « Advanced Materials » dans laquelle ils exposent leurs conclusions sur la fabrication de matériaux spéciaux capables de flamber, c’est-à-dire de se plier en deux.

Concrètement, les chercheurs parlent de « métamatériaux », une étiquette utilisée pour désigner des matériaux artificiels dotés de certaines propriétés inhabituelles grâce à la conception de leur structure. « Les métamatériaux de flambage ouvrent la voie à l’amortissement des vibrations extrêmes sans pénalité de masse ou de rigidité et, en tant que tels, pourraient être appliqués dans une multitude d’applications de haute technologie, y compris l’aérospatiale, les véhicules et les instruments sensibles », déclare l’article. .

« Nous avons trouvé le truc ». En l’occurrence, l’expression est de Dykstra, l’auteur principal de l’essai et qui a ainsi résumé sur le blog UVA, de manière simple et claire, les conclusions de ses recherches : « Nous avons découvert que l’astuce consistait à utiliser des matériaux qui plient, comme la tôle mince. » « Assemblés intelligemment, les bâtiments avec ces tôles courbes absorbent très bien les vibrations, mais conservent en même temps une grande partie de la rigidité du matériau à partir duquel ils sont fabriqués », ajoute-t-il. « De plus, les tôles n’ont pas besoin d’être très épais, de sorte que le matériau peut être relativement léger. »

Quelles seraient ses applications ? Une autre des idées sur lesquelles l’Université d’Amsterdam met l’accent est l’énorme polyvalence d’un matériau rigide capable de dissiper les vibrations en même temps. « Les nouveaux métamatériaux fabriqués au laboratoire ont un large éventail d’utilisations potentielles, et à différentes échelles », soulignent-ils. À titre d’exemple, ils citent tout, des utilisations à l’échelle d’un mètre, comme l’aérospatiale, dans l’industrie automobile ou les conceptions à des fins civiles, à la micro-échelle qui permettrait de l’appliquer à des fins microscopiques ou de nanolithographie.

« Les humains aiment construire des choses, grandes et petites, et nous voulons presque toujours qu’elles soient légères. Si cela est réalisé avec des matériaux rigides et absorbant bien les chocs, de nombreuses conceptions existantes peuvent être améliorées et de nombreuses nouvelles possibles. Les possibilités d’application sont sans fin », note Dykstra. Pour le démontrer, l’équipe a publié deux vidéos avec les réponses du métamatériau en caoutchouc ou en métal lorsqu’il est soumis à différents mouvements.

Échantillon de métamatériau en caoutchouc lors d’une expérience, avec un poids sur le dessus.

Êtes-vous le premier à l’essayer ? El equipo de la UVA no es el primero en experimentar con metamateriales, concepto que se usa desde hace ya tiempo y con el que se suele identificar a materiales con propiedades —como cualidades ópticas o electromagnéticas, por ejemplo— que no suelen aparecer de forma espontánea dans la nature. En 2013, par exemple, le CSIC en présentait une à base de silicium.

Ils ne sont pas non plus les premiers à rechercher la « quadrature du cercle » et à allier souplesse et rigidité. Il y a quelques années, une équipe de Caltech, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et de la Snanyang Technological University de Singapour, présentait par exemple un tissu aux propriétés étonnantes : ductile, souple, mais qui devient rigide comme un métal sous certaines conditions. . D’autres avancées ont permis d’obtenir un métal capable d’augmenter sa rigidité lorsqu’il est chauffé.

