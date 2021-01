La schizophrénie est le deuxième facteur de risque le plus élevé de mourir du COVID-19, après l’âge

La schizophrénie pourrait être l’un des facteurs de risque les plus élevés de mourir du COVID-19, juste après l’âge, selon une nouvelle étude.

Des études antérieures avaient révélé que les personnes atteintes de maladie mentale, en particulier la dépression et schizophrénie – une condition qui provoque des distorsions dans la pensée et la perception – avait un risque plus élevé d’être infecté par le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19. Mais on ne savait pas si les troubles mentaux étaient également associés à un risque de mourir du COVID-19.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont examiné les dossiers de santé de 260 cliniques externes et de quatre hôpitaux de la ville de New York, sur la base des données publiées par le dossier de santé électronique de l’Université de New York; Sur 26 540 patients testés (environ 4500 patients ont été exclus pour diverses raisons), 7 348 adultes ont été testés positifs au COVID-19 entre le 3 mars et le 31 mai.

Ils ont ensuite divisé les patients présentant un trouble psychiatrique signalé dans l’une des trois catégories suivantes – spectre de la schizophrénie, trouble de l’humeur ou trouble anxieux – et les ont comparés aux patients atteints de COVID-19 pour lesquels aucun trouble psychiatrique n’a été diagnostiqué. Ils ont ajusté leurs résultats en fonction du sexe, de l’âge, de la race et des facteurs de risque connus du COVID-19: hypertension artérielle, Diabète , maladies cardiaques, maladie pulmonaire obstructive chronique, maladie rénale chronique , le tabagisme et le cancer.

Sur les plus de 7 000 adultes qui ont été testés positifs pour le coronavirus pendant cette période, 75 patients avaient des antécédents de schizophrénie; 564 avaient des antécédents de trouble de l’humeur; et 360 avaient des antécédents de trouble anxieux. Dans l’ensemble, 864 des patients COVID-19 sont décédés ou ont été renvoyés à l’hospice dans les 45 jours suivant leur diagnostic.

Les chercheurs n’ont pas trouvé d’association entre l’anxiété ou les troubles de l’humeur et la mort du COVID-19. Mais ils ont constaté que les personnes atteintes de schizophrénie étaient environ 2,7 fois plus susceptibles de mourir du COVID-19 que les personnes sans ce trouble mental – le deuxième facteur de risque le plus élevé après l’âge.

En comparaison, les patients âgés de 45 à 54 ans étaient 3,9 fois plus susceptibles de mourir du COVID-19 que les patients plus jeunes (et ce risque doublait tous les 10 ans après 54 ans), qu’ils aient ou non un trouble mental. Les patients souffrant d’insuffisance cardiaque ou de diabète avaient un risque 1,65 fois et 1,28 fois plus élevé de mourir du COVID-19, respectivement.

Attendu mais surprenant

Mais pourquoi une maladie mentale serait-elle liée au risque de mourir du COVID-19?

« C’est à la fois attendu mais aussi surprenant », a déclaré l’auteur principal, le Dr Donald Goff, professeur de psychiatrie à la NYU School of Medicine. La recherche a montré que les personnes atteintes de schizophrénie ont une espérance de vie raccourcie de 20 ans en moyenne; et beaucoup meurent plus tôt de pneumonie et de maladies virales, a-t-il dit.

Mais on pensait que cette diminution de l’espérance de vie était principalement le reflet d’autres facteurs de risque et comportements médicaux qui accompagnent généralement la schizophrénie, y compris obésité , les maladies cardiaques et le tabagisme. Dans cette étude, les personnes atteintes de schizophrénie présentaient toujours un risque de mortalité plus élevé, bien que les auteurs aient ajusté ces conditions.

« Il semblait qu’il y avait quelque chose dans la maladie de la schizophrénie ou peut-être des médicaments qui les rendaient à un risque de mortalité très élevé », a déclaré Goff à 45Secondes.fr. Par exemple, la maladie ou les médicaments perturbent peut-être le système immunitaire , il a dit. Des recherches antérieures ont montré que les personnes atteintes de schizophrénie peuvent avoir des réponses immunitaires modifiées et des variations dans les gènes qui régulent la réponse immunitaire du corps aux infections.

« Il s’agit d’une étude très intéressante, en particulier en ce qui concerne le rôle du système immunitaire », a déclaré le Dr Norbert Müller, professeur de psychiatrie à l’Université Ludwig Maximilian de Munich, en Allemagne, qui n’a pas participé à l’étude. Certains psychiatres pensent que la schizophrénie est associée à l’activation du système immunitaire et à des molécules de signalisation pro-inflammatoires appelées cytokines , il a dit. Une cause fréquente de décès par COVID-19 est une réaction excessive de ces cytokines, également appelées tempête de cytokines.

« Un tel mécanisme pourrait également jouer un rôle dans la schizophrénie et être une voie commune de la schizophrénie et une évolution fatale du COVID-19 », a déclaré Müller à 45Secondes.fr. Mais les gènes qui instruisent et régulent la réponse immunitaire pourraient également jouer un rôle, a-t-il ajouté. Pourtant, l’étude était limitée par le faible nombre de patients atteints de schizophrénie, a-t-il déclaré, et également par le manque de données sur les médicaments contre la psychose des patients (que les auteurs mentionnent également).

En outre, les données n’incluaient que les patients qui avaient accès au traitement dans le système de soins de santé de la NYU, et elles ont été collectées pendant l’épidémie de pointe de New York, alors que la plupart des personnes à haut risque et symptomatiques étaient testées.

« Il y avait des taux tellement élevés, et l’ensemble du système était sur le point d’être débordé et les traitements n’étaient pas aussi efficaces que les traitements le sont actuellement », a déclaré Goff. Depuis lors, « les taux absolus de mortalité ont chuté dans tous les domaines, mais nous pensons que cela continue d’être le plus vraisemblablement vrai que les personnes atteintes de schizophrénie courent un risque plus élevé ».

Goff et son équipe mènent actuellement plus de recherches pour déterminer s’il existe une raison biologique pour laquelle les patients atteints de schizophrénie peuvent avoir un risque plus élevé. Mais pour l’instant, « nous avons pensé qu’il était important de porter cela à l’attention des gens », a déclaré Goff. Les personnes atteintes de schizophrénie devraient être parmi celles « prioritaires pour les vaccins », a-t-il ajouté.

Les résultats ont été publiés le 27 janvier dans la revue Psychiatrie JAMA .

