La scène terrifiante du lit d’eau de Conjuring 3 a été inspirée par un véritable événement

Dans le cas réel de David Glatzel et Arne Cheyenne Johnson, on croyait qu’un lit effrayant était à l’origine de la possession.

En tant que fans de La conjuration franchise le saura, les histoires et les personnages inclus dans les films sont tous basés sur des hantises, des événements et des cas présumés des enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren. La Conjuration 3Le scénario de ne fait pas exception.

Le diable me l’a fait faire est basé sur le cas d’Arne Cheyenne Johnson, le premier procès américain à avoir invoqué la possession démoniaque comme moyen de défense. Johnson aurait été possédé par un esprit démoniaque qui occupait auparavant le corps de David Glatzel, 11 ans. Le film s’ouvre sur l’un des exorcismes de David et explique en détail comment la prétendue épreuve a conduit Johnson à être condamné pour le meurtre de son propriétaire.

Une scène particulière de peur du saut impliquant un lit d’eau a déjà bouleversé les fans – et il s’avère qu’il y a aussi une histoire effrayante derrière cela dans le cas réel.

LIRE LA SUITE: Les mèmes sur Annabelle ‘s’échappant’ du musée Warren sont hors de contrôle

Conjuring 3 : histoire vraie qui a inspiré la scène du lit d’eau. Image : New Line Cinema

Dans le film, les téléspectateurs voient David Glatzel (joué par Julian Hilliard, que vous reconnaîtrez comme le jeune Luke Crain de La hantise de Hill House et Billy de WandaVision) découvrez un matelas à eau dans la nouvelle maison de la famille Glatzel.

Il le découvre et se met à jouer dessus avant de s’effondrer et de s’allonger sur la surface. Après quelques secondes, un visage sous la surface du lit apparaît juste à côté de la tête de David et alors qu’il tentait lentement de descendre du lit, une main jaillit du lit, l’attrapa et tenta de le tirer vers l’intérieur.

La scène elle-même est absolument horrible, mais c’est encore plus effrayant quand vous découvrez qu’elle a été inspirée par quelque chose qui s’est passé dans l’histoire de Glatzel.

Dans une interview avec Insider, le réalisateur Michael Chaves a révélé l’histoire derrière la scène : « La famille Glatzel a emménagé dans cette maison et l’ancien propriétaire y avait laissé un lit. Il y avait cette tache vraiment étrange sur le lit, et on pense que c’était le l’origine de la possession. »

Chaves a ensuite déclaré que le scénariste David Leslie Johnson-McGoldrick avait couru avec cette idée et avait décidé de modifier l’histoire pour le grand écran, transformant le lit en lit d’eau. « Je pensais que c’était un coup de génie », a déclaré Chaves. « Les lits à eau datent d’une époque si spécifique, alors j’ai ressenti la découverte de cela et le jeu, il pourrait y avoir quelque chose de bien là-bas. »

Plutôt qu’il y ait une tache sur le lit dans le film, la tache/marque mystérieuse apparaît sur le sol et est révélée lorsqu’Ed Warren retire le tapis qui a été placé sur le dessus.

Rappel : Si jamais vous tombez sur un lit à eau dans un hôtel ou une nouvelle maison… courez.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂