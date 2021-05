La scène terrifiante du lit à eau dans un nouveau film de conjuration a été inspirée par de vrais événements

Le film est le troisième de La conjuration franchise, et verra Patrick Wilson et Vera Farmiga reprendre leurs rôles d’enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, qui prend en charge l’affaire Arne Cheyenne Johnson – la première affaire judiciaire américaine dans laquelle un suspect de meurtre a revendiqué la possession démoniaque en tant que la défense.

« Il y avait cette tache vraiment étrange sur le lit, et on pense que c’est à l’origine de la possession. »

Un synopsis complet pour le film se lit comme suit: « La conjuration: le diable m’a fait le faire révèle une histoire effrayante de terreur, de meurtre et de mal inconnu qui a choqué même les enquêteurs paranormaux expérimentés Ed et Lorraine Warren.

« Vera Farmiga et Patrick Wilson reviennent pour jouer le rôle de Lorraine et Ed Warren, sous la direction de Michael Chaves (La malédiction de La Llorona). Le film met également en vedette Ruairi O’Connor (Starz ‘ La princesse espagnole), Sarah Catherine Hook (de Hulu Monsterland) et Julian Hilliard (la série Penny Dreadful: Cité des anges et La hantise de Hill House).«