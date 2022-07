La scène supprimée de Thor : Love and Thunder

merveille

Ce jeudi, un nouveau film MCU est arrivé dans les salles. Le personnage de Chris Hemsworth est devenu le premier de toute la saga à avoir quatre longs métrages en solo.

©DisneyGorr, le méchant du film.

Ce jeudi un nouveau film du Univers cinématographique Marvel (MCU). Thor : Amour et tonnerre a transformé le personnage joué par Chris Hemsworth dans le premier de toute cette franchise à avoir quatre films solo, un record qui pourrait être remplacé par le homme araignée de Tom Hollandau cas où des progrès seraient réalisés avec la nouvelle trilogie annoncée du Homme araignée et continuer l’histoire qui a été laissée dans pas de chemin vers la maison.

Thor : Amour et tonnerre signifiait le retour de Taika Waititi au MCU après ce qui s’est fait dans Thor : Ragnarök ça fait cinq ans. Cela impliquait aussi de savoir qu’on allait s’attendre à une production marquée par le style de ce réalisateur, qui mise beaucoup sur le visuel et l’humour, et qui n’a aucun mal à s’éloigner du ton solennel qu’on donne souvent aux histoires de super-héros.

Dans ce contexte, il convient de noter que le film sorti hier a une séquence qui doit être parmi les meilleures de toutes le MCU (alerte spoil). On parle du moment où Thor, Mighty Thor et Valkyrie ils vont à la rencontre chapeau sur la planète où il a kidnappé les enfants de New Asgard. Dans cette scène, l’écran passe en noir et blanc avec quelques exceptions liées aux pouvoirs des personnages. Mais elle n’était pas la seule Taika Waititi avait en tête.

+La scène musicale que Thor : Love and Thunder allait avoir

Lors de la conférence de presse de Thor : Amour et tonnerre, balle chrétienne a parlé d’une scène qui a été discutée avec Taika Waititi mais cela ne s’est jamais réalisé. C’est une scène musicale qui allait être réalisée par le très chapeau, ton caractère. L’idée était qu’ils dansent au rythme d’une chanson de Kate Bush (le même artiste que Max écouter choses étranges pour vous sauver de voisine).

«Nous en avons parlé, peut-être que nous nous l’avons juste chuchoté. Taïka et moi. ‘Hé, on trouvera une demi-journée pour faire une danse avec chapeau?’. Nous admirons tous les deux Kate Bush”expliqué ballequi ont noté plus tard qu’ils se demandaient comment « bizarre » serait de le faire bien que finalement l’idée ne leur soit pas sortie de la tête. Selon l’acteur Homme chauve-sourisils ont réalisé qu’il était difficile pour l’idée de devenir réalité dans le montage final de Thor : Amour et tonnerre.

