La scène supprimée de Batman met l’accent sur le pingouin et ses plans

Une deuxième scène supprimée de Le Batman met l’accent sur la première version de Colin Farrell du tristement célèbre gangster, The Penguin. S’appuyant davantage sur la relation de Selina Kyle avec le futur chef du crime, la scène nous donne également un aperçu supplémentaire des aspirations d’Oswald Cobblepot, le méchant disant: « Je sais que tu ne le vois pas encore, chérie, mais Falcone est ‘ ça va être là pour toujours. Un jour, cette ville sera à moi. Une ligne qui se prête bien au réalisateur Matt Reeves récent Scarface comparaison.

Publié via des médias sociauxcette scène supprimée devrait être l’une des nombreuses présentées sur Le Batman sortie à domicile. La première scène supprimée à sortir du film DC nous a donné notre meilleur aperçu jusqu’à présent Éternels star Barry Keoghan dans le rôle du Joker, avec des fans impatients de voir ces premières versions de The Clown Prince of Crime et The Penguin évoluer vers les super-vilains que nous connaissons et aimons.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le Pingouin en particulier aura une excellente occasion de réaliser ses rêves de régime criminel, le personnage recevant sa propre série dérivée sur HBO Max. L’idée derrière le spectacle aurait commencé comme Batman 2, avant que Matt Reeves ne soit plutôt convaincu d’explorer Le Pingouin plus en détail sur le petit écran. Selon des rapports, Reeves « a mentionné avec désinvolture à certains dirigeants de studio qu’il pensait qu’un deuxième film » Batman « pourrait se concentrer sur la façon dont Oz est devenu un chef de file du crime », mais plutôt que de l’utiliser comme fondement de Le Batman suite, le studio a estimé que la montée en puissance de The Penguin conviendrait mieux à une série télévisée. « Et ils étaient comme, ‘Oh, nous voulons faire ça comme un spectacle' », a déclaré Reeves.





Le pingouin la série limitée sera produite par Matt Reeves, avec Lauren LeFranc en tant que showrunner. Ce n’est qu’une des nombreuses retombées de Le Batman en cours de planification, avec une autre série destinée à explorer Arkham Asylum, et peut-être même avec plus de The Joker.

​​​​​​

The Batman sortira en Blu-ray, Blu-ray et DVD Ultra HD en mai





Images de Warner Bros.

Le Batman présente au public une version de The Dark Knight (Robert Pattinson) à peine deux ans à traquer les rues et à semer la peur dans le cœur des criminels. Avec seulement quelques alliés de confiance, dont Alfred Pennyworth (Andy Serkis) et le lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright), parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de premier plan de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi les ses concitoyens.





Lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices énigmatiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle/alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/alias le Pingouin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton/alias le Riddler (Paul Dano). Alors que les preuves commencent à se rapprocher de chez eux et que l’ampleur des plans de l’agresseur devient claire, Batman doit nouer de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice à l’abus de pouvoir et à la corruption qui sévissent depuis longtemps à Gotham City.

Réalisé par Matt Reeves, Le Batman est sorti en téléchargement numérique, ainsi qu’en streaming sur HBO Max, le 18 avril 2022. Le Batman doit être diffusé sur HBO le 23 avril, puis sortira sur Ultra HD Blu-ray, Blu-ray et DVD le 24 mai.









Johnny Depp s’apprête à prendre position dans un procès en diffamation

Lire la suite





A propos de l’auteur