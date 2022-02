La scène supprimée de Batman Dark Knight rappelle aux fans à quel point le Joker de Heath Ledger était tordu

Une scène supprimée du film de super-héros emblématique de Christopher Nolan en 2008 Le Chevalier Noir a refait surface et les fans pensent qu’il aurait dû être conservé car il montre vraiment à quel point le Joker de Heath Ledger était tordu.

La scène montre le Joker faire exploser l’hôpital général fictif de Gotham et s’échapper dans un bus scolaire.

Alors que le bus s’éloigne, le personnage de Ledger est vu assis calmement avec un léger sourire sur le visage alors qu’il passe de plus en plus d’explosions qui causent une dévastation totale – dont aucune ne le met en phase du tout. Découvrez-le ci-dessous :

« La façon dont vous pouvez voir les explosions dans les fenêtres du bus et la façon dont le joker ne regarde même pas la destruction qu’il a causée est tout simplement épique. »

Et un autre a commenté que la vidéo témoignait de la performance comme « le plus grand méchant de tous les temps ».

La performance de Ledger du méchant Marvel lui a valu un Oscar du « meilleur acteur dans un second rôle », mais il est décédé d’une surdose accidentelle de drogue avant de recevoir le prix.

Il a dit à Empire: « Je me suis assis dans une chambre d’hôtel à Londres pendant environ un mois, je me suis enfermé, j’ai formé un petit journal et j’ai expérimenté avec les voix. »