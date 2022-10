La scène Roseanne a convaincu les fans que la sitcom se déroule dans l’univers Breaking Bad

Peut-être Roseanne était l’original Breaking Bad préquelle. En 2009, Bob Odenkirk a fait ses débuts en tant qu’avocat complice Saul Goodman dans la deuxième saison de Breaking Bad. Il reprendra plus tard ce rôle pendant six saisons de la série préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul. Récoltant un grand succès critique au cours de sa course, la série vient de se terminer plus tôt cette année.





La série préquelle aborde les origines de Jimmy « Saul Goodman » McGill, révélant qu’il avait vécu à Cicero, dans l’Illinois, avant de déménager à Albuquerque où il est devenu avocat. Tu ferais mieux d’appeler Saul souligne également comment Saul était connu sous le nom de « Slippin ‘Jimmy » quand il était plus jeune à cause de toutes les escroqueries qu’il a faites. Cette information correspond à la théorie de certains fans selon laquelle la première apparition de Jimmy / Saul était en fait dans un épisode de 1993 de la sitcom classique Roseannefaisant référence à une apparition d’Odenkirk avec l’acteur jouant quelqu’un qui rappelle beaucoup le Breaking Bad personnage.

FILM VIDÉO DU JOUR

Dans la scène, qui a recueilli plus d’un million de vues sur YouTube, Odenkirk peut être vu en train de dîner dans le restaurant tenu par la famille avec Nancy (Sandra Bernhard). Il se trouve qu’il a cette coiffure familière de Saul Goodman, et comme il porte un costume, Odenkirk ressemble certainement beaucoup au personnage. Compte tenu de son apparence, Nancy pense qu’il est l’inspecteur de la santé et commence à flirter avec lui avant de lui offrir un pot-de-vin. Odenkirk admet qu’il est l’inspecteur de la santé, bien qu’il accepte l’argent et dit qu’ils ont réussi l’inspection. Le personnage part alors, et alors qu’il sort du restaurant, Dan (John Goodman) demande avec désinvolture en passant, « Hé, Jimcomment va le commerce de la chaussure ? »

À tout le moins, c’est une coïncidence remarquable que ce personnage porte également le même prénom que Tu ferais mieux d’appeler Saulc’est Jimmy McGill. Même si Jimmy n’a jamais mentionné qu’il travaillait dans le secteur de la chaussure au Breaking Bad monde, il est théoriquement possible qu’il ait pu. Alors que la ville natale des Conners, Lanford, est fictive, elle a été décrite comme étant à l’ouest de Chicago … tout comme Cicéron, d’où est originaire Jimmy McGill, ce qui permet au futur avocat de passer parfois en passant.

Dans tous les cas, de nombreux fans qui regardent la vidéo préfèrent croire qu’il s’agit de notre premier regard sur Slippin’ Jimmy en action. Vous pouvez décider par vous-même en regardant la vidéo virale ci-dessous.





Le renouveau de Roseanne pourrait réfuter la théorie des fans

abc

Qu’est-ce qui va à l’encontre de la théorie selon laquelle Saul Goodman apparaît dans Roseanne est le lieu d’invité de Tu ferais mieux d’appeler Saul star Rhea Seehorn dans la série suite. Avant de tuer le personnage titulaire et de se rebaptiser Les Conners, Roseanne a été relancée avec une toute nouvelle saison mettant en vedette Roseanne Barr sur CBS en 2018. Cette saison de l’émission a également mis en vedette Seehorn jouant le rôle d’une employée de refuge pour animaux nommée Carrie. Comment est-ce possible si Seehorn joue également Kim Wexler, l’amour de la vie de Jimmy McGill, dans Tu ferais mieux d’appeler Saul?

Qui sait, mais peut-être a-t-elle fini par appeler un certain réparateur d’aspirateurs pour commander un nouveau filtre à poussière pour son HooverMax Extract PressurePro modèle 60.