La scène post-crédits finale de la saison 2 de Mandalorian expliquée

Après avoir vécu pendant des années avec la mort la plus embarrassante de l’histoire du cinéma, le personnage de Boba Fett, interprété à juste titre par Temuera Morrison, n’a pas seulement été relancé dans The Mandalorian Saison 2 mais également rachetée. Il a pu envoyer des Stormtroopers avec style et a également aidé Mando à sauver Baby Grogu – alors qu’il était définitivement un favori des fans auparavant, être du côté des bons lui lui rapporte des points de brownie supplémentaires et oh, Le livre de Boba Fett ainsi que!

[The following article packs spoilers from The Mandalorian Saison 2 as well as its finale. Stop reading in case you are yet to binge on Jon Favreau’s magic]

Des années après avoir été servi la mort hilarante drôle aux mains d’un Han Solo aveuglé, le personnage préféré des fans a eu une nouvelle vie dans The Mandalorian Premier épisode de la saison 2 avec une apparition surprise. Mais tout ce qu’il a confirmé, c’est que le chasseur de primes a survécu à la fosse, a vécu sur Tatooine pendant des années et pour une raison quelconque, n’est jamais allé après Cobb Vanth pour récupérer son armure.

Dans l’épisode « The Tragedy », il a retrouvé Mando et Baby Grogu sur la planète Tython pendant que le premier était occupé à s’assurer que rien ne dérange le petit gars de sa force-stupeur. Mais avant qu’ils ne puissent sortir de leur brève bataille de volontés, Moff Gideon attaqua et chassa Grogu. Alors que Boba Fett combattait aux côtés de Mando pour arrêter les Stormtroopers, il gagna le respect du chasseur de primes qui lui rendit son armure en remerciement.

Au lieu de s’envoler, Boba Fett a juré d’aider Mando à sauver Grogu des griffes maléfiques de l’Empire et il a tenu sa promesse, sans aucune arrière-pensée, contrairement à Bo-Katan. Mais jusqu’à présent, le personnage a toujours joué un rôle mineur, bien que mémorable, dans le Guerres des étoiles univers. Il a continué à être un personnage secondaire dans The Mandalorian ainsi … ou du moins il l’était jusqu’à la toute première scène post-crédits de la série Disney + à la fin de sa finale de la saison.

The Mandalorian La scène Post Credits met Boba Fett On. Le. Carte.

Juste avant que le générique ne commence à rouler, la finale de la saison 2 a confirmé que Mando est maintenant le dirigeant légitime de Mandalore – quelque chose qui le lancera certainement contre Bo-Katan dans une confrontation majeure. Grogu est parti avec Luke Skywalker, après avoir quitté un Mando au cœur brisé, pour obtenir une formation appropriée et, espérons-le, reviendra dans The Mandalorian Saison 3. Moff Gideon est vivant mais à la merci de Mando et de son équipe. La seule personne absente de la grande finale était Boba Fett mais il revient et cela aussi de la manière la plus inattendue.

Dans une scène post-crédits hors du commun, le palais de feu Jabba le Hutt, situé dans la mer des dunes de Tatooine, apparaît et nous voyons Bib Fortuna, se prélasser sur le trône de son maître mort tout en déclenchant des commandes en huttese. Bib Fortuna était le majordomo de Jabba le Hutt qui a géré toutes ses transactions louches et semble, il a fini par être l’héritier par défaut de Jabba après que la princesse Leia ait tué le seigneur du crime en Le retour du Jedi. Vraisemblablement, il n’y avait plus personne en vie ou peut-être pas assez disposé à se battre pour le palais.

Bib Fortuna a été visiblement choqué de voir le chasseur de primes après que Fennec Shand ait abattu tous ses hommes et libéré une esclave Twi’lek – pour tout ce qu’il savait, Boba Fett a connu une fin horrible après sa chute sans grâce. Pris dans l’instant, il fut trop lent pour éviter d’être abattu par Boba Fett, qui monta lui-même sur le trône avec son fidèle assassin à ses côtés.

Et comme si la tournure inattendue de l’histoire ne suffisait pas, les dernières secondes de la finale ont tenu une autre annonce explosive – l’arrivée de Le livre de Boba Fett l’année prochaine.

Vous vous souvenez de la splendeur, de la grandeur et surtout de la sécurité du palais de Jabba les Hutts lorsque Luke Skywalker a tenté sans succès de sauver Han Solo? Le palais actuel n’avait même pas la fraction de son ancienne ambiance majestueuse sous le règne de Bib Fortuna et c’est parce qu’il n’est pas un leader, il ne l’a jamais été. Dans le premier épisode de la saison 2, Cobb Vanth a expliqué à quel point Tatooine était devenue indisciplinée et sans loi après la chute de l’Empire. Il est pratiquement débordé de petits crétins criminels qui se débarrassent de ses ressources – quelqu’un comme Jabba le Hutt n’aurait jamais permis cela et maintenant, Boba Fett non plus.

Il est hautement improbable que Boba ait tué Bib Fortuna juste pour se venger d’avoir été laissé pour mort dans la fosse. Compte tenu de la trajectoire prise par le personnage The Mandalorian, il est plus qu’évident qu’il sera celui qui mettra de l’ordre tout parties de Tatooine, contrairement au « Maréchal » qui ne protège que Mos Pelgo.

Ce n’est pas seulement un bain de sang fou que le duo est après – Fennec a libéré l’esclave au lieu de la tuer et cela crée un précédent selon lequel ils ont probablement de bonnes intentions qui vont au-delà de la direction d’une planète capricieuse. Et maintenant avec Fennec comme majordomo de Boba Fett, il y a peu les deux habitude être en mesure d’accomplir. De plus, comme ils sont maintenant amis avec Mando, ils recevront probablement une aide de Peli et du maréchal Cobb Vanth. Oui, certainement plus des cheveux hollywoodiens fascinants de Timothy Olyphant.

Le livre de Boba Fett résoudra les mystères qui l’entourent.

Après sa chute soudaine dans la fosse de Sarlacc, de nombreux Guerres des étoiles des livres et des jeux racontaient comment Boba avait survécu et continué ses aventures. Mais maintenant qu’ils ne sont plus canon, nous sommes toujours dans l’ignorance du passé du chasseur de primes … ou en particulier, du laps de temps entre lui sortir de la fosse et traquer Mando de loin.

Comme il a été confirmé que le Livre de Boba Fett est défini dans la même chronologie que celle de The Mandalorian, il est évident que l’histoire explorera les futurs exploits de l’ancien chasseur de primes. Mais il doit et couvrira évidemment son passé pour répondre aux milliards de questions sur son apparition soudaine – comment a-t-il survécu à la fosse, que fait-il depuis lors et pourquoi il n’a jamais essayé de se venger de Luke et Han Solo.

Il y a des questions plus urgentes comme la raison pour laquelle il n’a jamais tenté de reprendre son armure à Cobb Vanth, où a-t-il obtenu ces robes et armes Tusken (il les a évidemment vaincues mais ce serait formidable de la voir en action), pourquoi est-il soudainement anti-Empire, et comment son histoire (passée et présente) sera-t-elle liée aux innombrables événements à venir Guerres des étoiles séries.

Est Le livre de Boba Fett va être un film ou une série?

Le moment où la finale s’est terminée avec l’annonce de Le livre de Boba Fett avec une date de sortie en décembre 2021, il a déclenché de nombreuses spéculations. Le plus répandu a été la crainte que ce soit la saison 3 annoncée plus tôt de The Mandalorian ou pire, Boba Fett pourrait remplacer complètement Mando étant donné le titre générique de la série.

Mais finalement, toutes les rumeurs ont été dissipées comme Jon Favreau l’a confirmé lors de son apparition sur Bonjour Amérique cette Le livre de Boba Fett est une nouvelle émission dérivée qui fera ses débuts sur la plate-forme de streaming l’année prochaine.

Le livre de Boba Fett jouera Temuera Morrison et Ming-Na Wen en tant que personnages principaux. Jon Favreau et Dave Filoni le dirigeront en tant que producteurs exécutifs, dont Robert Rodriguez qui a réalisé l’épisode « The Tragedy » qui a réintégré Boba Fett en tant que chasseur de primes badass. Disney a également publié le logo officiel de la série à venir.

Le livre de Boba Fett, une nouvelle série originale, avec Temuera Morrison et @MingNa Wen et exécutif produit par @Jon_Favreau, @Dave_Filoniet Robert @Rodriguez, défini dans la chronologie de #TheMandalorian, vient à #DisneyPlus Décembre 2021. pic.twitter.com/vAoPWpxquq – Disney + (@disneyplus) 21 décembre 2020

Favreau a également déclaré que la production de la spin-off de Boba Fett avait déjà commencé et dès qu’ils l’auraient terminé, ils commenceraient à travailler sur The Mandalorian Saison 3 qui est actuellement en pré-production. Eh bien, bien que les deux soient assez loin, nous avons la possibilité de recréer la saison 1 et la saison 2 des aventures de Baby Grogu sur l’application officielle Disney +.

