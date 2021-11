La scène post-crédit d’Eternals présente un personnage majeur de Marvel

Les scènes de post-crédits ont été un élément de base de l’univers cinématographique Marvel depuis le début, avec beaucoup d’agitation au cours des derniers moments de la prochaine tranche de la franchise, Éternels. Soyez prévenu, SPOILERS MAJEURS à suivre. Eh bien, il semble que l’une de ces scènes post-crédit pourrait être encore plus excitante que nous l’avions espéré, la réalisatrice Chloé Zhao révélant qu’une de ces scènes à la fin de Éternels apportera enfin Mahershala Ali Lame dans le MCU.

La scène en question trouve Game of Thrones le personnage de la star Kit Harington, Dane Whitman, qui dans les bandes dessinées prend le manteau du chevalier noir, regardant un vieux coffre hérité de ses ancêtres qui contient la légendaire lame d’ébène. Une voix mystérieuse hors écran demande à Whitman s’il est prêt, et cette voix n’appartient à personne d’autre que le Daywalker lui-même. « C’était la voix de l’un de mes super-héros préférés, M. Blade lui-même. Blade, Blade, Blade, ouais! » Zhao a maintenant confirmé à Fandom.

C’est, bien sûr, un ajout extrêmement excitant à la scène post-crédits, les fans de Marvel ayant attendu patiemment que Mahershala Ali’s Blade entre dans la mêlée. Bien que son introduction puisse prendre la forme d’une voix hors écran, il est bon de savoir que les graines sont enfin jetées pour l’introduction de l’emblématique chasseur de vampires au MCU.

Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar, a été confirmé pour diriger le prochain redémarrage de Blade de Marvel Studios au San Diego Comic-Con 2019. Le projet devrait être dirigé par Moghol Mowgli‘s Bassam Tariq, qui travaillera à partir d’un scénario écrit par Veilleurs La scénariste de séries télévisées Stacy Osei-Kuffor. On ne sait pas grand-chose d’autre sur le film, bien que certaines rumeurs prétendent qu’il sera intitulé Blade: The Vampire Slayer, et qu’il présentera au public Fallon Grey, la fille séparée de Blade. Lame devrait commencer le tournage en juillet 2022.

En ce qui concerne la Éternels, le 26e film de l’univers cinématographique Marvel présentera au public une toute nouvelle facette de la franchise, reprenant les événements de la superproduction de bandes dessinées de l’année dernière, Avengers : Fin de partie. Entrez dans les Éternels, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Quant à l’avenir du MCU de Harington, l’acteur a récemment reconnu que « Rien n’est certain. C’est la première chose que vous apprenez dans cette industrie. Il n’y a aucune certitude. » Malgré cela, l’acteur reste prudemment optimiste que Éternels n’est que la « partie émergée de l’iceberg » pour Dane Whitman. « Je n’ai aucune idée si mon personnage continue ou non », a déclaré Harington. « J’avais lu qui il pourrait être, ou pourrait être. Il y a donc la possibilité d’une trajectoire plus longue. Et j’espère que c’est la pointe de l’iceberg pour mon personnage. J’espère. »

Éternels joue maintenant dans les salles de cinéma, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Fandom.

Sujets : Éternels