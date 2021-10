La scène post-crédit de Venom 2 change la donne, voici pourquoi

Pour les gens qui n’ont pas vu Venom: Let There Be Carnage et qui ont l’intention de le faire, cet article n’est pas pour vous. Si vous voulez discuter de la scène post-crédit épique, entrez ! ATTENTION! Pas de retour en arrière maintenant ! Bon, théorisons !

Dans la scène post-crédit de Venom 2, Eddie Brock a été transporté de son propre univers au MCU ?! Eddie est allongé sur un lit dans une chambre de motel de plongée, et la chambre se transforme en un endroit plus chic. Les personnes qui prêtent attention peuvent voir que certains aspects de la pièce semblent « glitch » d’une manière familière. Dans le Sony Spider-Man : dans le Spider-Verse façon film d’animation ! Nous savons tous que ces problèmes indiquent un déplacement des univers. Lorsque la pièce se redresse, nous pouvons voir J. Jonah Jameson (JK Simmons) rapporter que Peter Parker est Spider-Man, avec un aperçu du personnage de Tom Holland dans le costume de Spider-Man, sans masque.

Bien que Sony n’ait pas annoncé de troisième volet, Tom Hardy s’est prononcé non seulement sur le prochain conte, mais aussi sur celui impliquant Homme araignée.

« Je ne ferais pas le travail si je n’étais pas éveillé et ouvert à toute opportunité ou éventualité ou si je n’étais pas excité par cela », a également déclaré Tom Hardy à propos d’un crossover potentiel de Spidey, via Esquire. « De toute évidence, c’est un grand canyon à franchir, à franchir par une seule personne, et il faudrait un niveau beaucoup plus élevé de diplomatie et d’intelligence, s’asseoir et parler, pour affronter une arène comme celle-là. Les deux parties devraient-elles le vouloir , et ce serait bénéfique pour les deux parties, je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas être le cas. »

Je crois que nous venons d’Evel Knieveled ce canyon! Bienvenue au MCU, Eddie ! Bien que techniquement un personnage de Marvel, il se trouve sous le mât de la tente Sony et ne fait pas (encore !) partie du MCU. L’accord que Sony a conclu avec Disney pour permettre à Spider-Man d’apparaître dans le MCU a pris fin en 2019, posant la question de son retour. Bien que les détails soient inconnus, les studios ont conclu un accord pour un contrat de deux films, l’un étant Spider-Man : Pas de chemin à la maison et une équipe. Serait-ce notre prochain Venin Versement?

Prochain! Comment Eddie et Venom ont-ils changé d’univers ? La seule chose que nous savons vraiment, c’est que ni Eddie ni Venom n’ont joué un rôle dans sa réalisation. Eddie pense que Venom en est la cause, mais la confusion et la peur de Venom prouvent qu’il ne l’a pas causé. Il montre également un processus différent de déplacement à travers le multivers. Alors que les portails étaient utilisés pour la téléportation dans Spider-Man : dans le Spider-Verse, le monde d’Eddie change simplement autour de lui. Cela pourrait très bien indiquer que quelqu’un d’autre est à l’origine du changement d’univers. Et tout cela est probablement lié aux événements que nous disons dans Loki et le Spider-man : Pas de chemin à la maison bande annonce. Nous sommes maintenant dans le multivers de Marvel et cela apporte de grandes surprises.

Les fans spéculent déjà sur les images vues dans le Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce, Peter Parker et Doctor Strange pourraient être à blâmer pour avoir joué avec le multivers et les conséquences qui en résultent. Et si tel est le cas, les possibilités sont infinies. Je suis sûr qu’avec Sony et Disney, avec les scénaristes et les réalisateurs qui se réunissent, nous sommes prêts pour des matchs épiques. Après tout, avec 31 nouveaux projets Marvel provenant de Disney, encore une fois, les possibilités sont infinies.

Sujets : Venin 2, Venin