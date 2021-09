La scène post-crédit de Shang-Chi a Florian Munteanu si prêt à revenir pour la suite

de Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux brise actuellement le box-office avec l’habileté de son héros titulaire, faisant une suite presque inévitable. Et de retour dans le monde fantastique des arts martiaux de Shang-Chi est quelque chose que la star Florian Munteanu a hâte de faire, avec l’acteur de Razor Fist taquinant l’avenir du personnage et de la franchise après la passionnante scène post-crédits.

« De toute évidence, les scènes de générique de fin dans l’univers Marvel signifient beaucoup et il n’y a pas de coïncidences dans le MCU. Nous le savons tous, donc c’est certainement un indice. J’ai l’impression que nous savons que Xialing est la fille de Wenwu, donc c’est définitivement que je Je suis maintenant un nouveau leader en guise de récompense non seulement pour honorer ce que j’appelle toujours [Razorfist’s] beau-père parce que, à la fin de la journée, Wenwu lui a donné une nouvelle vie, un nouveau but et un foyer. Il l’a entraîné et l’a emmené loin de la rue. C’est sa fille, donc cela a plus de sens que de simplement suivre un nouveau chef, mais nous devrons voir ce qui se passe. Je suis très excité par tout ce qui vient. Je ne peux pas attendre. »

La scène en question montre la sœur de Shang-Chi, Xialing, en train de devenir le nouveau chef de l’organisation Ten Rings, quelque chose dont son frère n’est pas au courant, et qui conduira probablement les frères et sœurs à se faire la guerre dans un prochain épisode. Le poing rasoir de Munteanu est présenté comme un membre de cette nouvelle version des Dix Anneaux, ce qui signifie que l’homme de main à la machette reviendra probablement et tentera à nouveau de découper Shang-Chi et ses amis en autant de morceaux que possible.

Florian Munteanu a déjà taquiné ses espoirs pour le personnage s’il devait être ramené pour Shang-Chi 2, révélant que nous pourrions même nous plonger dans l’origine de Razor Fist. « Oh oui, ça a toujours été le plan, lui donner un rôle beaucoup plus important », a déclaré l’acteur. « Et nous verrons où cela mène. Il y a beaucoup d’histoires de fond qui n’ont pas encore été racontées, car il s’agit évidemment d’une histoire d’origine à propos de Shang-Chi. Nous verrons donc ce qui se passera à l’avenir avec Razor Fist dans le MCU. »

Réalisé par Destin Daniel Cretton, d’après un scénario qu’il a écrit avec Dave Callaham et Andrew Lanham, et mettant en vedette Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi aux côtés d’Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh et Tony Leung, Shang-Chi et la légende des dix anneaux présente le dernier super-héros MCU et raconte l’histoire de Shang-Chi, un artiste martial qualifié qui a été formé très jeune pour être un assassin par son père Wenwu. Après avoir quitté l’infâme organisation des Dix Anneaux et avoir choisi de mener une vie normale à San Francisco, Shang-Chi est bientôt ramené dans le monde clandestin des Dix Anneaux et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui.

Le film a été un succès majeur, à la fois au box-office et auprès des critiques, rapportant 320 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le sixième film le plus rentable de 2021 et reçoit des critiques positives pour les séquences d’action et les performances.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est dans les salles maintenant. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Comicbookmovie.com.

Sujets : Shang-Chi