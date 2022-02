La scène Mandalorian: Luke Skywalker obtient son propre ensemble LEGO

la guerres des étoiles-Séries Le Mandalorien part à la fin de la deuxième saison Le retour de Luke Skywalker. La scène a provoqué beaucoup d’excitation et d’enthousiasme au moment de la publication. Maintenant, plus d’un an plus tard, un ensemble officiel de Lego a été dévoilé.

La finale de la saison Luke Skywalker de Mandalorian arrive sous la forme d’un ensemble LEGO

C’est de cela qu’il s’agit : Si vous n’avez pas encore vu la finale de la saison 2 de The Mandalorian, jetez-y un coup d’œil. Après tout, plongez-y Luke Skywalker lui-même au. Ce fut une énorme surprise pour de nombreux fans et une bienvenue pour certains, et maintenant c’est exactement ce qui sort scène qui est presque devenue culte comme son propre ensemble LEGO.

Voici à quoi ressemble l’ensemble LEGO : L’ensemble Dark Trooper Attack est un ensemble Lego plus petit, surtout par rapport à Ensembles de mammouth comme l’AT-AT. sont inclus 4 chiffres: Suivant Luke Skywalker lui-même (avec un sabre laser bien sûr !) coincé aussi trois Dark Troopers avec blasters dans l’emballage. Il y a aussi l’environnement à l’intérieur du croiseur Imperial avec ascenseur. total sont 166 pièces contenir.

© LEGO/Disney/Lucasfilm

Dans le sol de l’ensemble ou de la pièce de l’Imperial Cruiser est également l’un dispositif coulissantavec elle l’un des Déplacez les Dark Troopers d’avant en arrière pouvez. Ce qui n’aidera probablement pas beaucoup les méchants non plus, après tout, ils affrontent Luke Skywalker ici.

Quand vient-il ? L’ensemble Lego est de Mars 2022 être publié.

Vous pouvez en savoir plus sur la scène emblématique et la technologie qui la sous-tend ici :

Si vous n’avez pas assez de Skywalker et guerres des étoiles Si vous pouvez l’obtenir, vous avez de la chance : Non seulement de nouvelles séries arriveront bientôt, mais aussi plus nouveau jeu. Même en combinaison avec Lego. Lego Star Wars : La saga Skywalker Apparaît sur 5 avril 2022 pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X et Nintendo Switch. ici tu peux en avoir un Bande-annonce de gameplay Regarder.

Que pensez-vous de l’ensemble LEGO? Avez-vous apprécié la scène dans The Mandalorian ? Dites le nous dans les commentaires.