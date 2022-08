La scène Lightyear copiée de Toy Story

Pixar

Le film Pixar sorti en salles cette année est désormais disponible sur Disney+. Chris Evans était chargé d’exprimer le protagoniste.

©DisneyLe film est sorti sur Disney + le 3 août.

En dépit d’être un flop au box-office, Année-lumière doit être sauvé comme un film qui a réussi à capturer l’esprit des animations de Pixar. Nous parlons de celui qui avait un sens de l’aventure destiné à un public plus enfantin, et d’une deuxième couche visant à capturer les adultes qui accompagnaient leurs enfants, neveux ou cousins ​​pour voir des films au cinéma. l’héritage de histoire de jouet il a écrit une page de plus cette année et il l’a fait avec une formule censée être infaillible en aucune façon.

Comme on le sait, l’histoire de Année-lumière a servi à rencontrer l’explorateur de l’espace dont il est devenu fan Andy quand j’étais plus jeune. Comme le disent les plaques au début de Année-lumièrelorsque Andy était petit, il y avait un film qui a ensuite servi à créer un jouet. C’est ce film qui a été porté au grand écran avec Chris Evans en tant que protagoniste principal et la participation de personnalités telles que Taika Waitit et Keke Palmer.

La chose intéressante est que, en plus de prendre ce personnage de histoire de jouet pour faire un spin-off et raconter son origine, certaines séquences ont été prises qui ont été répliquées ou resignifiées dans le nouveau film de Pixar. On peut parler de l’utilisation du jetpack avec lequel Buzz l’Éclair il a sauvé tout le monde vers la fin du film ou du pistolet qu’il avait accroché à son costume, qui sur le jouet de Andy se reflétait comme « lumière clignotante ».

Mais ce n’était pas tout. Il arrive que lors de la présentation du personnage dans Année-lumière il y a eu toute une scène qui a fait de ceux qui avaient le plus frais le premier film de histoire de jouet. On parle d’atterrissage Buzz l’Éclair sur la planète où ils sont échoués, où l’on peut d’abord le voir observer l’environnement à travers le reflet de son casque, comme on le voit dans la chambre de Andy; puis sautez et vérifiez que le sol est un peu « instable »comme le lit Andy; pour enfin vérifier que ses capteurs ne pouvaient pas détecter si l’air pouvait être respiré ou non. As-tu remarqué?

+ Y aura-t-il une suite de Lightyear ?

Jusqu’au moment, Pixar et Disney Ils n’ont pas confirmé si un deuxième film de Année-lumière mais tout indique qu’au-delà de l’échec au box-office ce sera une réalité. Nous parlons de l’une des franchises les plus importantes de l’histoire du cinéma d’animation en tant que histoire de jouet et ils ne vont pas la laisser partir sans la serrer au maximum. De plus, dès la première partie du générique du film, où le nom du Réalisateur Angus Mac Lane vous pouvez voir un numéro 02. Pensez-vous que nous verrons une deuxième partie ?

