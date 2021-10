La scène la plus émouvante de The Squid Game !

Concurrence au sein Le jeu du calmar cela suppose que tous les participants se voient comme des rivaux pour le même prix et en même temps comme des survivants au sein d’un système qui laisse peu de place aux liens humains. Cependant, les émotions et les sentiments font une place entre tant de violence et la mort. Divers personnages développent des relations intéressantes. Un exemple de ceci sont Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) et Oh Il-nam (Oh Yeong-su).

Sae-byeok, n° 67 (Jung Ho-yeon) et Hee-yeong, # 240 (Lee Yoo-mi), a également appris à se connaître et à créer des liens lors du jeu de billes présenté dans l’épisode six de la série populaire du géant du streaming. Dans ce cas, les participants peuvent choisir en quoi consistera le duel entre eux. Sae-byeok et Ji-yeong Ils se consacrent à parler de leur vie, de leur passé et aussi de leurs projets d’avenir.

La scène de The Squid Game qui a ravi tout le monde

La fin de la scène surprend ! Hee-yeong laisse-le Sae-byeok gagner, parce que vous pensez que votre rival dans la compétition a plus de raisons de vivre. Il lui demande de retourner auprès de sa mère et de récupérer son frère. Il lui dit qu’il doit aller avec sa famille sur l’île de Jeju, comme il a avoué quelques minutes auparavant qu’il avait rêvé dans le passé. Émotion à l’état pur !

« J’ai senti que les lignes du scénario elles-mêmes étaient très bien écrites par le réalisateur. Et j’ai aussi vu cette interview dans laquelle il a commenté qu’il avait imaginé cette scène avec les deux personnes les plus innocentes de tous les candidats« , a fait remarquer l’actrice qui joue Sae-byeok. Il semble que même les interprètes du programme ont été émus par cette séquence.

« En lisant le script, je pleurais. C’était très excitant pour moi de rencontrer Ji-yeong en personne, car à ce moment-là, je devais imaginer Ji-yeong à partir du script, mais quand je l’ai rencontrée à la lecture du script, j’ai senti qu’elle était la seule « a ajouté l’interprète qui se sentait à l’aise avec son partenaire pour rendre cette rencontre la plus crédible possible. Le résultat était imbattable et nous étions tous excités.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂