La scène la plus emblématique de Scarlett Johnasson en tant que Black Widow dans Marvel

Tous les acteurs qui, à un moment donné, sont passés par Marvel ont été catapultés vers une renommée internationale. Et, sans aucun doute, Scarlett Johansson est l’un d’eux. L’actrice, qui, bien qu’ayant déjà eu une carrière admirable avant le MCU, a rencontré un succès retentissant grâce à son rôle de Veuve noire. En fait, son personnage était l’un des plus emblématiques du monde des super-héros.

Cependant, il convient de noter que l’ère de Scarlett Johansson Quoi Veuve noire il s’est définitivement terminé cette année. C’est qu’après un long moment d’attente, Marvel sort enfin son film solo dans lequel une grande partie de son histoire est racontée. Et, quant à son passage dans The Avengers, c’était en 2019 lorsque l’actrice a dit au revoir au groupe de héros après avoir été l’un de ceux sacrifiés dans Fin du jeu.

Mais, peu importe le temps qui passe, les fans ne l’oublient toujours pas. C’est parce que son rôle était l’un des plus aimés depuis des décennies. Elle et le reste des Avengers originaux sont toujours dans les mémoires de la franchise. Il y avait d’innombrables scènes dans lesquelles Scarlett a joué dans les films MCU et avec lesquelles elle a montré sa capacité à se battre.

Quoi qu’il en soit, il y en a un qui est devenu le plus emblématique de tous les films dont il faisait partie. En tant qu’invitée spéciale, Scarlett a également participé aux enregistrements solo de certains de ses collègues, parmi lesquels L’homme de fer 2. Jouer son rôle de Veuve noire, l’interprète a partagé l’écran plus d’une fois avec Robert Downey Jr.

Et, c’est juste dans ce long métrage où Scarlett Johansson a l’une des scènes les plus emblématiques de tout son temps dans la franchise. C’est un combat, qui se termine toujours parfaitement. Avec son costume noir et exécutant les acrobaties uniques, Veuve noire il montre combattre le mal dans cette scène dont on se souvient.

