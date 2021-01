La scène inédite de The Office parodiant la matrice

Ce vendredi 1er janvier L’Office a quitté Netflix aux États-Unis pour passer à une nouvelle plateforme de streaming qui parle déjà depuis mi-2020: Peacock.

La sitcom NBC est l’une des meilleures séries comiques de l’histoire et est considérée comme l’une des plus réussies du genre. Créé par Greg Daniels et avec Steve Carell, John Krasinski, Jena Fischer et Rainn Wilson, Il a eu 9 saisons sur la chaîne de télévision américaine.

L’Office a été classé comme la série Netflix la plus regardée aux États-Unis pendant 12 mois de l’année, et son impact est comparé à celui généré par Friends. Cependant, à partir de cette 2021, la série peut être vue exclusivement sur Peacock (en Amérique latine, elle est toujours disponible sur Amazon Prime Video).

Pour annoncer son arrivée sur la plateforme, Peacock a diffusé un clip inédit de la série sur ses réseaux sociaux. C’est l’une des « ouvertures froides » classiques, considérée par de nombreux fans comme l’une des meilleures ressources de la série. Il appartient à la dernière saison et est une petite parodie de la trilogie classique de science-fiction, The Matrix.

Dans cette scène de moins de 5 minutes on peut voir Jim et Pam jouer une farce à Dwight lui faisant croire qu’il fait partie de la matrice et qu’il est l’un de ceux choisis pour changer le monde. Cependant, leur réponse n’est pas ce à quoi ils s’attendaient.

D’autre part, Peacock a annoncé que non seulement la série complète sera disponible, Mais pour ses utilisateurs Premium, il y aura également des épisodes prolongés avec des scènes plus inédites, des coulisses et des coupes prolongées. N’oubliez pas que le service de base Peacock est entièrement gratuit, tandis que le service Premium a un coût mensuel de 4,99 € US.