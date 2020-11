La scène Encore de TWICE suscite des réactions positives des internautes coréens

DEUX FOIS est récemment revenu avec « I CAN’T STOP ME », une chanson addictive avec une ambiance rétro. Cependant, bien qu’ils aient été confrontés à la controverse dans «MORE & MORE» pour leurs prétendument faibles compétences en chant en direct, cette série de retours n’a pas fait exception. TWICE avait fait face à des commentaires critiques mais catégoriques pour leurs étapes de rappel pour leurs premières victoires.

Cette fois, il semble qu’ils ont renversé le public. Les filles ont récemment fait une victoire sur InkigayoÉpisode du 8 novembre 2020. Comme toujours, ils sont restés en retrait pour une étape de rappel. Les scènes Encore sont généralement réalisées sans support MR et complètement en direct.

Les internautes ont laissé des commentaires encourageants pour les filles et les félicitent pour leurs efforts.

« Jihyo travaille dur même au bis kkkkk Elle fait bien et semble frapper les notes avec facilité.

travaille dur même au bis kkkkk Elle fait bien et semble frapper les notes avec facilité. «Mis à part le fait que leurs voix sont trop douces, ce n’est pas au point où les gens devraient les insulter à mort…? Ils ont essayé dur de chanter et ils ont même utilisé des faussets alors pourquoi tout le monde est-il comme ça…? Aujourd’hui, c’est le dernier jour des promotions. Félicitations et vos tenues sont jolies. «

«TWICE est si pitoyable.»

«Au moment où j’ai vu le titre du poste, j’ai soupiré parce que je me sens tellement mal pour TWICE. Félicitations pour la 1ère place. »

«Ah, c’est moi qui attrape le PSTD… arrête de les maudire…»

Avec des éloges pour Nayeon et Tzuyu, il semble que les internautes voient les efforts de TWICE de manière positive. Félicitations à TWICE pour sa victoire! Regardez leur clip vidéo pour « I CAN’T STOP ME » ci-dessous.