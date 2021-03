La «  scène du trou du cul  » de Tom Holland à Cherry devient virale sur Twitter

« Tom Holland connard POV est quelque chose que je n’aurais jamais pensé voir de toute ma vie. »

Mes amis, nous sommes réunis ici aujourd’hui pour parler de quelque chose dont, en tant que société, nous n’aurions jamais pensé devoir un jour discuter du tout. Et ce quelque chose est le trou du cul de Tom Holland.

La dernière offre cinématographique très attendue de Tom, cerise, est sorti sur Apple TV + vendredi dernier (12 mars) et les fans ont profité de son incroyable performance. Tom Holland est brillant dans cerise. Lorsque le réalisateur Joe Russo a taquiné la performance «digne d’un Oscar» de Tom, il ne mentait pas. Si vous pensiez qu’il était génial Le diable tout le temps, alors tu aimer sa performance puissante et émotionnelle dans ce domaine.

Mais (emphase sur le mais!), Il y a une scène en particulier qui fait parler tout le monde: l’examen rectal graphique de son personnage.



La scène du trou du cul de Tom Holland dans Cherry devient virale sur Twitter. Image: Apple TV +, Moviefone via YouTube

cerise est divisé en chapitres, le deuxième chapitre détaillant la décision du personnage de Tom de rejoindre l’armée après avoir rompu avec sa petite amie, Emily (jouée par Ciara Bravo).

Il se dirige vers la formation de base et subit tous les tests médicaux et physiques nécessaires. Il se fait raser les cheveux, il se déshabille pour un examen physique et il subit l’examen rectal standard avec «l’homme dont le travail consistait à vérifier le trou du cul de tout le monde».

Ce qui suit est une photo que beaucoup d’entre nous n’auraient jamais pensé voir, mais dans notre quête saine pour soutenir la carrière de Tom Holland, nous l’avons malheureusement maintenant.

Les gens ont même pris la liberté de mémoriser la photo de POV et de la comparer à cette scène de tunnel dans Coraline, que vous ne pourrez plus, comme moi, ignorer. Je suis vraiment désolé.

Compris entre ce et la scène d’ouverture de Gemmes non coupées (si vous savez, vous savez), il est peut-être temps maintenant de simplement «fermer la session» pour toujours.

cerise est désormais disponible en streaming sur Apple TV +. Pour les plus jeunes téléspectateurs, le film est classé R / 18 et traite de sujets très lourds, notamment l’abus de drogues et les images violentes. Faites attention lorsque vous regardez.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂