La scène du plateau-repas de Tobey Maguire dans Spider-Man a fait 156 tentatives pour bien faire les choses

Bricomarché Plateau Repas 2x300 Ml, Majordome, Pour Chien Ou Chat.

Longueur: 45 cm Largeur: 36 cm Épaisseur: 8 cm gris station d'alimentation et d'abreuvement avec pieds antidérapants pour une stabilité accrue convient aux chats et aux petits chiens garde le sol propre et bien rangé contient 2 bols en plastique de 300 ml convient aux aliments secs et humides et à l'eau les rebords surélevés empêchent le déversement d'aliments entretien facile, va au lave-vaisselle Longueur: 45 cm Largeur: 36 cm Épaisseur: 8 cm couleur gris et blanc Photo non contractuelle, car il y a plusieurs vendeurs sur une même fiche produit.