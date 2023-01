La scène du « mercredi » la plus difficile à enregistrer pour Jenna Ortega et Emma Myers

« mercredi » (« mercredi » en Espagne) C’est l’une des séries les plus réussies sur Netflix. Pour cette raison, la récente annonce de son renouvellement pour une deuxième saison a enthousiasmé nombre de ses fans, qui attendent déjà le retour prochain de Jenna Ortega et Emma Myers, comme Merlina Addams et Enid Sinclair, respectivement.

Les utilisateurs de la célèbre plateforme de streaming ont sûrement apprécié le travail de ces grandes actrices, même s’ils ne savent peut-être pas qu’ils ont eu quelques difficultés à filmer une des scènes de la première livraison du Production Tim Burton.

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, nous révélons quelle a été la scène la plus difficile à enregistrer pour Jenna Ortega et Emma Myers dans la Série Netflix « Mercredi ».

QUELLE A ÉTÉ LA SCÈNE LA PLUS DIFFICILE À ENREGISTRER SUR « MERCREDI » ?

D’accord avec sensationnella scène la plus difficile à enregistrer « Mercredi » Il a été développé dans le deuxième chapitre de la première saison. Ceci est intitulé « Woe Is the Loneliest Number » (« Le charme sombre de la solitude » en espagnol) et c’est celui qui raconte comment Merlin participer à la course impitoyable des Coupe Poé.

La vérité est que les 16 acteurs qui ont participé au tournage de cet épisode avaient une personne chargée de protéger leur sécurité. De plus, il y avait divers plongeurs et bateaux de soutien au moment du tournage.

Jenna Ortega et Emma Myers dans la série « Wednesday » (Photo : Netflix)

En ce sens, selon le portail, la scène la plus difficile à tourner était celle où le Blanche Détruisez l’un des canoës de votre concurrent. Comme le bateau devait se casser lorsqu’il heurtait une bouée, il était équipé de charnières qui le faisaient couler sous le poids des interprètes.

Face à ces obstacles, le point de vente précise qu’ils ont utilisé un camion pour faciliter le transfert du bateau. Cependant, la production n’a pas apprécié le résultat et a décidé de réenregistrer la séquence dans une piscine.

De plus, comme le raconte le chef décorateur Marc Scruton à House Beautiful, les lieux de course étaient les Lacs Branesti et Sterbei, près de Bucarest (la capitale de la Roumanie). Ainsi, la température de l’eau était inférieure à zéro et il y avait beaucoup de vent, donc ces conditions rendaient également les enregistrements difficiles.

Le deuxième chapitre de « Wednesday » a été enregistré en Roumanie (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE JENNA ORTEGA A DIT À PROPOS DE CET ÉPISODE ?

Grâce à une vidéo publiée par Je regarde toujoursNetflixle 5 décembre, Jenna Ortega Il a dit que le costume qu’il portait dans ce chapitre était son préféré dans toute la série. Cependant, il y avait un problème important : le ‘catsuit’ l’empêchait d’aller aux toilettes, Emma Myers et tous les doublés.

« La seule chose qui était un peu nulle, c’est que nous devions porter une combinaison en dessous (…) Nous avons dû dire : ‘C’est une tenue vraiment cool.’ « Nous avons dû faire pipi toute la journée. » Alors le lendemain, ils ont percé les trous et ont essayé de le rendre un peu plus facile.s’exprima-t-il avec amusement.

COMMENT VOIR « MERCREDI » ?

« Merlina » est disponible sur Netflix à partir du 23 novembre 2022Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

Regardez la bande-annonce de la fiction ici :