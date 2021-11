La scène du bureau que John Krasinski a refusé de tourner

Depuis sa première en 2005 à cette partie, Le bureau s’est installé chez les sériéphiles comme l’une des comédies fictions les plus populaires par le public. Tout au long de ses neuf saisons diffusées sur CNB et maintenant disponible en streaming, chacun des épisodes a développé des histoires très différentes qui se déroulent dans un environnement de bureau. Mais l’un d’eux n’a jamais vraiment vu la lumière et John Krasinski était responsable.

L’acteur a joué Jim, un employé de l’entreprise papetière située à Scranton, Pennsylvanie. Vos journées devant l’ordinateur pourraient être très ennuyeuses s’il n’y avait pas Pam (Jenna Fischer), le réceptionniste pour qui il a le béguin et avec qui il s’associe pour planifier des farces sur Dwight (Rainn Wilson), d’autres de ses pairs. La relation entre eux a commencé à se développer de plus en plus et finalement ils sont devenus l’un des couples préférés du monde du divertissement.

Sa tendresse, son charisme et sa personnalité ont conduit Krasinski à être la grande idole de la série. Alerte spoil! Dans la huitième saison, pendant la grossesse du personnage de Fischer, les scénaristes Ils voulaient que Jim trompe Pam. Cependant, l’acteur n’a pas voulu enregistrer cette scène et c’est pour cette raison que les responsables de la série ont respecté sa décision.

L’idée originale consistait en un bisou avec Cathy, la salariée qui remplace l’ancienne réceptionniste durant son congé de maternité. L’acteur lui-même l’a dit dans le livre Bienvenue à Dunder Miffflin: « Il y a un seuil vers lequel vous pouvez pousser votre public car il est si dévoué et nous lui avons montré beaucoup de respect. Mais il y a un moment où, si vous les poussez trop fort, ils ne reviendront jamais. Et je pense que si nous montrons Jim étant infidèle, se produirait estou ».

Autrefois créateur de la série, Greg Daniels, a laissé tomber l’épisode du voyage de travail en Floride et la scène entre Krasinski et Lidnsey large, l’interprète de Jim a expliqué : « C’est la seule fois où je me souviens avoir dit que je ne passe pas par là. Je me souviens avoir dit tout ce que je pensais ne jamais dire comme « Je ne vais pas tourner ça ». Les fans étaient très à l’aise avec la série ils recevaient, et j’avais besoin de les préoccuper avec le soupçon que cela pourrait leur donner une mauvaise fin, afin qu’ils soient heureux quand ils ont une bonne fin”.

