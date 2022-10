La scène Dragon Ball comparée à Big Brother Argentina

Réseaux sociaux

La fièvre de la télé-réalité la plus célèbre au monde est revenue et les mèmes sont vite devenus présents sur les réseaux.

©IMDBDragon Ball Z

Dans un nouvel élan pour tenter de se maintenir à flot à l’ère du streaming et de la consommation à la demande, la télévision argentine a recouru à une vieille formule qui échoue rarement : celle de télé réalité. Il y a quelques jours, une nouvelle édition de Grand frère Il n’a pas fallu longtemps pour qu’il devienne un phénomène sur les réseaux sociaux. De plus, main dans la main pluton tv a facilité la diffusion de la maison en direct 24 heures sur 24 pour tous les fans qui ne veulent manquer aucun détail.

Au-delà de ça Grand frère avoir vos propres panélistes, médias sociaux (en particulier Twitter) est devenu le forum qui a permis à tous ceux qui ont regardé cette émission de téléréalité pendant un petit moment d’être également commentateur du jeu. Bien sûr, cela a poussé beaucoup à laisser le commentaire le plus drôle ou le plus spirituel concernant le spectacle, avec l’idée d’avoir un « tweet viral ».

L’un des mèmes qui a fait sensation ces derniers jours est apparu après la première émission de Grand frère. Lorsque les participants ont été présentés et sont entrés dans la maison, ils ont été interrogés par le héberger Santiago du Moroqui était chargé de leur donner de l’espace pour se faire connaître et commencer à cultiver des fans qui pourront plus tard les sauver d’éventuels galas d’élimination.

Parmi eux se trouvait Thomas Titulaire, qui est connu simplement par son nom de famille. Consommateur avoué de stéroïdes anabolisants, il se démarquait par son physique proéminent et la musculature marquée de son corps. Interrogé par du maureune séquence amusante a été générée que l’utilisateur de Twitter @JCPetruzza découvert et pour lequel il a reçu plus de 30 mille aime: ressemblance avec Monsieur Satan de Dragon Ball Z.

+Qui est M. Satan

Présenté pour la première fois dans Dragon Ball Zlors du tournoi d’arts martiaux qui a conduit plus tard à l’arc de Cellule, Monsieur Satan C’est un combattant très fort qui croit qu’il est le meilleur au monde. Bien sûr, loin de la puissance que Saiyen Quoi Goku, est rapidement marginalisé. En plus de cela, il convient de noter que ses valeurs morales sont plus que discutables et que le désir de reconnaissance et de renommée l’a conduit à être un imposteur. Loin d’être un méchant, il a fini par être un personnage secondaire sympathique dans cet anime.

