La scène d’ouverture de John Wick 4 taquinée par Keanu Reeves

L’acteur à couper le souffle qu’est Keanu Reeves a taquiné les compétences impliquées dans la séquence d’ouverture de sa prochaine suite d’action, John Wick : Chapitre 4, avec l’acteur révélant que l’assassin imparable montera à nouveau à cheval. Bien que l’acteur admette que la séquence pourrait ne pas être l’ouverture du film d’action très attendu, Reeves espère que le quatrième John Wick commencera avec lui au sommet d’un cheval au galop dans le désert.

« Il y a une séquence – espérons-le, je touche du bois, dans John Wick 4, la séquence d’ouverture. John Wick est de retour dans le désert à cheval. J’espère pouvoir galoper rapidement et courir.

Alors que Keanu Reeves a déjà monté des chevaux au nom de notre divertissement, l’acteur a révélé que toute son expérience précédente n’était toujours pas suffisante pour ce qui va arriver. John Wick 4, ce qui a obligé Reeves à suivre une formation supplémentaire, en accordant une attention particulière au galop. « Ish. C’est pourquoi je vais m’entraîner », a répondu Reeves lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt pour la scène, une chose à laquelle il a dû se préparer soigneusement avant de tourner. Le dévouement de Reeves à apprendre les techniques nécessaires pour mieux vendre les compétences inégalées de John Wick est bien connu, et il ne fait aucun doute que l’acteur ressemblera à un cavalier accompli au moment où le film sortira sur grand écran.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

John Wick a certainement une certaine expérience avec les chevaux, en utilisant intelligemment un comme une arme avant de le monter afin de lutter contre plusieurs tueurs à gages potentiels à moto dans l’une des séquences les plus captivantes de l’épisode précédent. John Wick : Chapitre 3 – Parabellum. Le légendaire Baba Yaga a également passé quelque temps dans le désert dans le passé, toujours lors de la troisième sortie, au cours de laquelle il erre dans l’espoir d’obtenir le pardon de l’homme mystérieux connu sous le nom de l’Ancien. Une autre rencontre avec l’aîné pourrait-elle être envisagée dans John Wick : Chapitre 4 alors que le tueur à gages de Reeves fait la guerre à la table haute ?

Alors que l’officiel John Wick : Chapitre 4 le titre a apparemment été révélé comme Hagakure, peu d’informations ont été publiées depuis concernant la direction du film. Les événements devraient suivre John Wick : Chapitre 3 – Parabellum, qui a trouvé Wick en fuite d’une légion d’assassins après qu’une prime ait été placée pour son meurtre. Dans les derniers instants du film, John Wick s’associe à Bowery King de Laurence Fishburne, le couple déclarant la guerre à la table haute.

John Wick : Chapitre 4 ajoutera également la légende des arts martiaux Donnie Yen aux débats, avec le Voleur un et Ip homme La star est décrite comme un « vieil ami du super-assassin de Keanu Reeves, John Wick, qui partage sa même histoire et beaucoup des mêmes ennemis ». Réalisé par Chad Stahelski et écrit par Derek Kolstad, Shay Hatten, Chris Collins et Marc Abrams, et avec Lance Reddick, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada, Clancy Brown et Ian McShane aux côtés de Keanu Reeves, Laurence Fishburne et Donnie Yen, John Wick : Chapitre 4 devrait être publié le 27 mai 2022 par Lionsgate. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’Esquire.





La star du remake de la petite sirène, Daveed Diggs, fait l’éloge de Halle Bailey dans le rôle d’Ariel L’acteur de la voix de Sebastian, Daveed Diggs, a déclaré que Halle Bailey était « une force » dans le prochain remake en direct de La Petite Sirène.

Lire la suite





A propos de l’auteur