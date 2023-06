La scène d’ouverture de Fast X est sortie avant ses débuts numériques ; Avec le méchant de Jason Momoa commençant sa quête de vengeance

X rapide a remporté le box-office pendant des semaines depuis sa première création. Malgré des critiques mitigées de la part des critiques de cinéma, le dernier opus de la franchise a déjà empoché 660 millions de dollars, au moment d’écrire ces lignes. Fast X a encore la puissance pour y parvenir mais pas assez pour surpasser ses deux prédécesseurs, F9 et Le sort des furieux selon le CBR.





Fast X a été réalisé par Louis Leterrier et écrit par les scénaristes Justin Lin et Dan Mazeau. Le film raconte l’histoire d’un fantôme du passé cherchant à se venger. L’antagoniste de l’histoire, Dante Reyes, est joué par le toujours charismatique Jason Momoa. Quelques semaines seulement après ses débuts en salles, Universal Pictures a offert aux fans un aperçu en publiant la scène d’ouverture du film en ligne, une décision qui s’est produite avant sa sortie numérique le 9 juin.

La scène d’ouverture rappelle un épisode de Fast Five en 2011, où Dom Toretto, joué par Vin Diesel, et Brian O’Connor de Paul Walker se retrouvent pris dans un braquage audacieux impliquant le coffre-fort familial d’Hernan Reyes, un baron de la drogue. Les retombées de ce vol audacieux entraînent la mort d’Hernan et allument la mèche du complot de vengeance de son fils Dante.

Le casting de Fast X comprend des piliers de la franchise comme Dom Toretto de Diesel, Letty Ortiz de Michelle Rodriguez et Han de Sung Kang. Pour apporter quelque chose de nouveau, le film a ajouté le pouvoir vedette de Brie Larson (Capitaine Marvel), Daniela Melchor (La brigade suicide) et Alan Ritchson (Atteindre la série). Les membres récemment ajoutés de la distribution sont également de retour à partir de Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren et Charlize Theron.

Jason Momoa a pompé plus d’adrénaline

Dante Reyes, interprété magistralement par Momoa, a été reconnu comme l’un des méchants les plus convaincants de la franchise. Sa performance charismatique et menaçante lui a valu les éloges de la critique et des co-stars, Rodriguez qualifiant même Momoa de « meilleur méchant principal » de l’histoire de la série. Cependant, ces louanges ont remué le pot, conduisant à des rumeurs selon lesquelles Vin Diesel serait moins que ravi des projecteurs sur Momoa.

En créant le personnage de Dante, les cinéastes voulaient qu’il soit un contraste frappant avec Dom Toretto. Le réalisateur Leterrier révèle que Dante a été conçu pour être l’opposé diamétral de Dom. Alors que Dom est chauve, Dante arbore une tête pleine de cheveux; Dom a un penchant pour le noir, Dante aime les couleurs ; Dom porte une croix, Dante enfile une ceinture de diable. Le contrepoids entre ces deux personnages ajoute une couche supplémentaire d’intrigue à l’histoire.

X rapide a déjà profité de plusieurs semaines de lecture au cinéma, les fans peuvent désormais commencer à le regarder dans le confort de leur foyer. Il peut également être acheté numériquement aux formats SD, HD et UHD hébergés sur plusieurs plateformes de streaming. Cette approche à double sortie répond aux attentes changeantes du public moderne, qui recherche plus de flexibilité et de commodité dans ses expériences de visionnage de films.