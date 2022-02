La scène d’horreur emblématique totalement improvisée

Curiosités

C’est l’une des lignes les plus emblématiques de l’histoire du cinéma d’horreur qui a été reproduite à plusieurs reprises grâce à sa popularité inépuisable.

©IMDBJack Nicholson dans Shining

Les films d’horreur sont aussi vieux que le cinéma lui-même et ont depuis longtemps défini les tendances et les époques grâce à l’impact qu’ils parviennent à établir sur leur public. Ça peut être de la terreur psychologique, une menace « de l’au-delà » ou sexe « slashers »le grand écran a toujours eu de la place pour ces films et le genre a su se réinventer encore et encore.

De cette façon, l’histoire du cinéma d’horreur a des jalons qui se sont démarqués du reste des films de cette classe, parmi lesquels on peut trouver des titres tels que The Birds, Psycho, Shark, Pet Sematary, Nightmare on Elm Street, Scream, Friday the 13th ou Le sortilège. Il y a de la peur pour tous les goûts et l’industrie ne semble pas dire non à ce genre de contenu qui se multiplie avec le temps.

La scène qui a marqué l’histoire

Passons maintenant en revue un titre qui a lancé une tendance : Le brillantà partir de Stanley Kubrickle film qui raconte l’histoire de Jack Torrance, un ancien enseignant qui accepte un poste de gardien d’hiver dans un hôtel isolé de haute montagne pour s’occuper de l’entretien. Peu de temps après son installation dans sa famille, il commence à souffrir de troubles de la personnalité inquiétants qui le mèneront dans les ténèbres les plus terrifiantes.

Stanley Kubrick était ouvert à l’improvisation dans ses films en même temps qu’il faisait beaucoup de prises car il était très « perfectionniste ». Dans l’un de ces plans à l’apogée de Le brillant, Jack Nicholson a crié la phrase populaire, « Voici johnny »créant un moment terrifiant qui deviendrait une icône du cinéma d’horreur grâce à l’expression faciale de l’interprète ajoutée à la dynamique de la scène en question où il menace sa femme avec une hache.

Ce que Kubrick ne savait pas, c’est que cela « impro » C’était une référence claire à Le spectacle de ce soir avec Johnny Carsonune émission de télévision dont le réalisateur ignorait l’existence lors du tournage du film basé sur le roman de Stephen King. Enfin, et grâce aux libertés offertes par le cinéaste historique lors du tournage du film et de la représentation de Jack Nicholson comme le dérangé Jack Torrence, « Voici johnny » est entré dans l’histoire.

