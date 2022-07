la scène de "Thor : Amour et tonnerre" qui se répète dans deux films

in

Une scène de Thor: Love and Thunder qui établit Jane Foster comme une éminence dans le domaine de l’astrophysique dans le MCU est répétée dans d’autres films.

Thor : Amour et tonnerre a Jane Foster, interprétée par Natalie Portman, en tant que l’un des personnages les plus importants du film et pour développer son importance, il était essentiel de maintenir son statut bien établi en tant qu’astrophysicienne à succès qui a consacré beaucoup de temps à son travail même lorsqu’elle était la partenaire de Thor, l’une des grandes raisons qui a servi d’excuse au couple pour se séparer. En ce sens, une séquence aide à contextualiser Jane.

Dans une salle d’attente, la jeune femme est accompagnée d’un autre personnage qui lit un livre dont l’auteur est le scientifique. Alors, elle lui demande s’il aime ça, ce à quoi le gars en question répond que les trous de vers sont difficiles à comprendre. Jane déchire une page du livre et explique que les trous de ver sont la distance la plus courte entre deux points de l’univers grâce à leur capacité à courber l’espace-temps.

Thor : Love and Thunder et une scène qui se répète

Cette même explication a lieu dans un film de la fin des années 90, EventHorizonun film d’horreur et de science-fiction où Sam Neil donne vie au docteur Weir, un scientifique qui part à la recherche d’un vaisseau spatial qui est sa propre création et qui a la capacité de recréer des trous de ver pour voyager n’importe où dans la galaxie. Ainsi, Weir explique à l’équipage de la mission de sauvetage de la même manière que Jane Foster lui a expliqué. « ventilateur ».

Finalement, Interstellairele chef-d’oeuvre de Christophe Nolan, a le même exemple pour mettre en évidence les propriétés d’un trou de ver. Dans ce cas, le Dr Romilly (David Gyasi) commente les caractéristiques de ces phénomènes naturels qui peuvent altérer l’espace-temps au pilote de mission, Cooper, incarné par Matthieu McConaughey.

La théorie des trous de ver est très populaire dans le monde de la science-fiction, mais la vérité est que les vrais physiciens comprennent que ce phénomène théorique pourrait bien signifier la fin de la dépendance à technologie de fusée ce qui est très limité quand il s’agit de voyages dans l’espace. Parce que? Même en voyageant à vitesse maximale, les distances de l’univers nous séparent par des millions d’années-lumière des autres planètes habitables.

