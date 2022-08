La scène de « Stranger Things 4 » qui a mis deux ans à se faire

« choses étranges » est l’un des La série la plus acclamée de Netflix Et malgré le fait que le quatrième opus se soit terminé le 1er juillet 2022, les fans de la fiction créée par les frères Duffer continuent de parler de ce qui s’est passé dans les derniers épisodes et de ce qui se passera dans l’ultime saison.

Pour voir le dénouement de l’histoire qui a commencé le 15 juillet 2016, les fans devront attendre 2023, ce qui ne semble pas beaucoup étant donné que le quatrième opus a mis trois ans pour atteindre la populaire plateforme de streaming.

Bien que la pandémie de coronavirus ait influencé son report, il y avait aussi des emplois de production qui ont été prolongés, en fait, une scène du quatrième épisode de « choses étranges« Il a fallu environ deux ans pour le faire.

Les scènes de Vecna ​​et Upside Down avaient besoin de plus de temps dans la saison 4 de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

QUELLE EST LA SCÈNE QUI A PRIS DEUX ANS À CRÉER ?

Du fait que l’Upside Down est plus pertinent dans la quatrième saison en raison de l’apparition de Vecna, il a fallu des séquences CGI impressionnantes, ce qui a sans doute demandé plus de temps, comme l’a confirmé Julien Hery, superviseur des effets visuels de « choses étranges”, dans une interview avec Collider.

Hery a souligné que tout autour de Vecna ​​​​nécessitait de nombreuses prises., surtout, la scène de la maison de la famille Creel. L’un des plans a été créé en deux ans en raison du changement d’animation. Il s’agit de la séquence où les démobats survolent Hawkins puis atterrissent à Creel House.

« En fait, il y a un fait amusant, nous avons commencé avant la pandémie sur cette émission, nous avons commencé à y travailler il y a plus de deux ans. Nous avons en fait commencé à développer des looks, nous avons commencé à travailler sur les actifs avant la pandémie. Et quand ça s’est arrêté, on a continué à travailler sur une ou deux prises», a indiqué le superviseur VFX.

Il a aussi dit: « L’un est un survol de Hawkins, pour suivre les chauves-souris au-dessus de Hawkins pour atterrir à Creel House. Et ce plan nous a pris près d’un an et demi à deux ans pour le réaliser, changer l’animation, et il y avait beaucoup de temps, donc il nous a fallu beaucoup de temps pour développer ce plan. donc c’était cool”.

Bien qu’il n’ait pas révélé de détails sur la cinquième et dernière saison de « choses étranges» laisse entendre qu’il y aura de nombreuses scènes avec des effets spéciauxc’est-à-dire qu’ils sont liés à Vecna ​​​​et à Upside Down.