La scène de Spider-Man : No Way Home qui a fait pleurer Alfred Molina

L’acteur a reconnu qu’une scène en particulier du hit Spider-Man: No Way Home l’avait ému aux larmes pendant le tournage. Qu’a t’il dit?

Spider-Man : Pas de retour à la maison C’est l’un de ces événements qui ne se produisent pas souvent dans la vie d’un fanatique de cinéma. Les adeptes deUnivers cinématographique Marvel ont pu profiter de cinq méchants classiques de la franchise des univers alternatifs au MCU en même temps que le SpiderVersela réunion sur grand écran des trois Spidey en direct : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Le film a la présence au casting de Alfred Molinaqui redonne vie à docteur pieuvre, de l’univers des films réalisés par Sam Raimi et interprétés par Tobey Maguire. En l’occurrence, le Docteur était décédé à la fin de l’accouchement auquel il avait participé en 2004 il y a 18 ans. Comment s’est passé ce retour pour Alfred ? Très émotif !

L’émotion d’Alfred Molina

Dans une interview Alfred Molina assuré qu’une séquence de Spider-Man : Pas de retour à la maison l’a ému aux larmes : « Il y a eu une scène où je tombe soudainement sur Tobey Maguire et il me dit : ‘Comment allez-vous, Doc ?’ et je me dis : ‘Mon Dieu, c’est bon de te voir.’ Je suis devenu très émotif et j’ai pleuré à cette scène. C’était charmant, tout comme revoir Tobey Maguire. Nous avons passé un bon moment sur le plateau. Je lui ai raconté une blague du type : ‘j’ai peur d’être trop vieux pour ça' ».

En parallèle, l’acteur a voulu savoir si la rencontre entre les différents Spider-Man était improvisée : « Je ne connais pas suffisamment Tobey Maguire ou Andrew Garfield pour leur téléphoner et leur demander, mais j’aimerais savoir dans quelle mesure cela a été improvisé. Quand j’ai vu le film, le public a vraiment apprécié cette scène. C’était tout simplement parfait. C’est juste un petit moment parfait. »Achevée Alfred Molina.

D’autre part, la personne chargée de personnifier doc ock se souvient d’avoir demandé aux cadres de merveille comment ils pensaient le ramener parce que le méchant était mort. Puis il se souvint d’une conversation avec Avi Arad dans le cadre d’un retour probable de doc ock à la trilogie originale où l’exécutif lui a dit sans hésiter une seconde : « Personne ne meurt dans cet univers ». Paroles sages!

