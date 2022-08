La scène de naissance de House of the Dragon était encore « plus traumatisante que ce qui en a fait une série »

AVERTISSEMENT : CONTIENT LES SPOILERS DE LA MAISON DU DRAGON POUR L’ÉPISODE 1

Maison du Dragon La star Paddy Considine a parlé de sa réaction à CE premier épisode déchirant, admettant qu’il avait ouvert le scénario et « aimé » ce qu’il avait vu pour son personnage, même si cela avait laissé les téléspectateurs en larmes absolument sous le choc – et que la séquence de naissance était à l’origine encore plus ‘ traumatique’.

Le premier épisode de la toute nouvelle série était une course indéniablement difficile, avec des tournois de joutes brutaux, une castration graphique et une double mort tout à fait tragique, tous rivalisant même avec les plus noueux. Jeu des trônes des moments.

Mais Considine, qui joue le rôle du roi Viserys Targaryen, ne voit tout le drame que comme une bénédiction, trouvant qu’il se sentait étrangement reconnaissant pour le récit brutal de son personnage.

Paddy Considine dans le rôle de Viserys Targaryen. Crédit : HBO/Sky

Plus particulièrement, cela inclut le fait de devenir veuf après la mort de sa femme Aemma en donnant naissance au fils qu’il voulait si désespérément – au détriment de sa relation avec sa fille Rhaenyra – pour découvrir que sa césarienne douloureuse et barbare a été vaine lorsque l’enfant a également fait pas le faire.

Parlant à 45secondes.fr du moment où il a vu son scénario et lu ce qui attendait Viserys, Considine a déclaré: « Bizarrement, j’ai adoré. Parce qu’il poursuit un arc massif dans le premier épisode seul, et c’est ce que vous voulez.

« J’ai fait des séries dans le passé où vous vous promenez simplement, et avec peu ou pas d’impact.

Le premier épisode présente une scène de travail particulièrement déchirante. Crédit : HBO/Sky

«Et je me dis, eh bien, dans le premier épisode seulement, il y a des choses qui sont arrivées à ce personnage qui l’affectent pour le reste de sa vie. Et donc, pour moi, j’ai pensé que c’était génial quand j’ai lu les trois premiers épisodes quand je l’ai reçu pour la première fois.

Considine a ajouté: « Je pensais qu’il était un cadeau absolu. »

Mais filmer des scènes aussi dévastatrices n’est, bien sûr, jamais sans défis – en particulier la séquence de travail tortueuse, dans laquelle Viserys a condamné à mort sa propre femme en demandant aux médecins de couper son fils à naître de son ventre, alors qu’elle était encore en vie.

Paddy Considine dans le rôle de Viserys Targaryen. Crédit : HBO/Sky

« C’était dur pour Sian [Brooke]qui jouait Aemma, parce qu’elle devait faire tous les trucs physiques et ces choses sont très techniques – avec toutes les pompes à sang et tout ce qui se passe, et les ventres prothétiques et tout.

« Et une partie de l’art est que vous agissez à travers tous ces trucs distrayants. Elle avait le poids du travail sur elle ce jour-là.

«Ils ne sont jamais agréables, mais je pense que lorsque vous travaillez avec de bonnes personnes, vous investissez juste un peu plus.

« Et ce que nous avons tourné était plus traumatisant que ce qui fait partie de la série. Viserys a été complètement détruit. Mais je suppose qu’ils ne pouvaient pas vraiment le montrer.

Considine a salué le travail de la co-star Sian Brooke. Crédit : HBO/Sky

« Bizarrement je n’ai pas [feel pressure] », a-t-il révélé.

« Pas du tout du poids de cela, ni même du poids des attentes, car dans ce cas, je semble être assez doué pour ne pas assumer cela, et ce n’est pas ma responsabilité – ma responsabilité est de jouer le rôle.

« […] Et je savais que c’était une chose impossible à porter. Donc je n’y ai jamais pensé. Je me suis juste dit: ‘Je vais juste faire de mon mieux et jouer ce personnage. »