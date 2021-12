La scène de mort choquante de Sex and the City Revival met Peloton en mode de contrôle des dégâts

Peloton fait de son mieux pour assurer aux clients que leurs vélos d’appartement sont en sécurité après que l’un d’eux ait été inclus dans une scène choquante dans le premier épisode de Et juste comme ça…, HBO Max Sexe et la ville série de renouveau. Dès le début, la nouvelle série démarre en écrivant un personnage principal de la franchise d’une manière des plus particulières. Parce que nous allons parler de cette scène et révéler quel personnage est tué lors de la première, sachez qu’il y a SPOILERS MAJEURS CI-DESSOUS.

Dès le début de la production de l’émission, il était clair que Kim Cattrall ne reviendrait pas en tant que Samantha Jones. Parce que le personnage avait une si forte présence dans Sexe et la ville, il y avait eu des spéculations selon lesquelles elle pourrait être tuée pour continuer sans Samantha dans le cadre de l’histoire. C’est quelque chose qui arrive souvent avec d’autres reprises d’émissions de télévision, y compris la récente Tourneur & Hooch série à Disney + qui a révélé que le personnage de Tom Hanks du film original était mort hors écran.

Cela étant dit, on pourrait être amené à croire que Samantha serait celle qui mourrait dans Et juste comme ça… s’il devait y avoir quelqu’un pour y aller. Étonnamment, les scénaristes sont allés dans une direction complètement différente. Dans le renouveau, Chris Noth revient dans le rôle de John Big, l’amant de longue date de Carrie Bradshaw de Sarah Jessica Parker. Dans le premier épisode, Big est à la maison en train de faire de l’exercice sur un vélo Peloton lorsqu’il subit soudainement une crise cardiaque. Carrie rentre à la maison juste à temps pour que son mari meure dans ses bras, faisant d’elle une veuve et garantissant que ce renouveau sera très différent de la série précédente, du moins en ce qui concerne la vie amoureuse de Carrie.

Selon Buzzfeed News, Peloton savait que son vélo d’appartement serait présenté dans le premier épisode de And Just Like That…, mais on ne leur a pas dit précisément ce qui allait se passer avec. Cela a ensuite été une surprise totale lorsqu’un personnage majeur est décédé alors qu’il utilisait un Peloton, et cela a maintenant mis l’entreprise en mode de contrôle des dégâts. Suzanne Steinbaum du conseil de santé et de sécurité de Peloton a publié une déclaration suggérant que la mort du personnage fictif était due à son mode de vie malsain et NE PAS parce qu’il était un utilisateur Peloton.

« Je suis sûr SATC les fans, comme moi, sont attristés par l’annonce de la mort de M. Big d’une crise cardiaque. M. Big a vécu ce que beaucoup appelleraient un style de vie extravagant – y compris des cocktails, des cigares et de gros steaks – et était en grave danger car il avait déjà eu un événement cardiaque au cours de la saison 6. Ces choix de mode de vie et peut-être même ses antécédents familiaux, qui sont souvent un facteur important, étaient la cause probable de sa mort. Conduire son vélo Peloton a peut-être même contribué à retarder son événement cardiaque. »

Il peut sembler étrange que Peloton ait besoin de publier une déclaration comme celle-ci, mais l’épisode a en fait affecté négativement l’entreprise. Par TMZ, le cours de son action a baissé de 11 € après la révélation de la scène de la mort de l’émission. Ce qui n’aide pas, ce sont les réactions des fans, beaucoup se sentent amusés par la mort de M. Big de cette façon, ce qui a entraîné de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux associant la mort à Peloton.

Quant à Samantha, le personnage est toujours bien vivant dans le Sexe et la ville l’univers, même si nous n’allons pas la voir en chair et en os. Les personnages, à travers le dialogue, révèlent que Samantha a déménagé à Londres, bien que Miranda note que c’est « un peu comme si elle était morte » car ils ne lui parlent plus. Reflétant la rupture que l’actrice a faite des autres dans la vraie vie, Carrie explique que Samantha « m’a viré en tant qu’amie » une fois que Carrie n’a plus eu besoin des services de relations publiques de Samantha.





« Eh bien, qu’est-ce qu’il y a à dire ? » Carrie dit dans l’épisode. « Je lui ai dit que, vous savez, à cause de ce qu’est le commerce du livre maintenant, cela n’avait tout simplement pas de sens pour moi de la garder en tant que publiciste. Elle a dit ‘Très bien’, puis m’a renvoyé en tant qu’ami. Je n’arrêtais pas de lui laisser des messages vocaux, lui demandant de bien vouloir me rappeler, afin que nous puissions en parler et régler le problème. Écoutez, je comprends qu’elle était contrariée, mais je pensais que j’étais plus pour elle qu’un guichet automatique. »

Et juste comme ça… est diffusé sur HBO Max.





