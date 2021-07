La scène de la salle de bain des demi-frères de Kathryn Hahn incluait presque un mystère de meurtre d’improvisation

Alors que Kathryn Hahn est connue de beaucoup maintenant pour avoir joué Agatha dans WandaVision, certains de ses fans plus âgés se souviendront d’elle pour ses rôles bien antérieurs, comme celui d’Alice Huff dans le film de 2008 Demi frères. Ceux qui ont vu le film se souviendront sans aucun doute de l’intense et étrange liaison que son personnage a eue avec Dale Doback de John C. Reilly, mais il semble que la célèbre scène de salle de bain du film qui a vu le couple attraper un éclat de passion aurait pu être encore plus bizarre.

Dans Demi frères, le couple est vu en train de vivre des moments intimes dans un certain nombre d’endroits, dont une salle de bain pour hommes dans un restaurant. En mimant la scène, il s’avère que le couple décide, au milieu de leur corps à corps, de mimer une situation théorique consistant à tuer quelqu’un et à trouver un moyen de s’en sortir. Si cela ne vous semble pas familier, c’est probablement parce que ce n’était pas dans le montage final du film, et ce n’était pas non plus scénarisé ; c’était juste quelque chose qu’ils improvisaient sur place.

Parler à Vanity Fair, Catherine Hahn se souvient avoir travaillé avec Reilly et comment ils se sont parfois éloignés de la tangente. Elle a déclaré: « Adam McKay a écrit un scénario incroyable, et nous le faisions une fois tel qu’il était écrit, puis nous partions. Et parfois, cela n’aurait rien à voir avec une histoire qui était sur la page. John C. Riley et moi , notre histoire aurait pu être tellement plus sombre que ce qui était finalement filmé. Dans notre scène de salle de bain, nous avions planifié un meurtre et une dissimulation comme moyen de – il est devenu très sombre certaines de ces improvisations. Mais Adam a vraiment permis nous d’y aller. Et je pense que c’est pourquoi je continue d’utiliser le mot « anarchie » parce que c’était vraiment comme ça. »

Il y a tellement de questions que cela soulève autour de ce qui aurait pu se retrouver dans le film s’ils avaient été autorisés à exécuter l’idée et à l’étoffer vraiment, mais il semble qu’ils auraient eu besoin d’un tout nouveau film à part entière. pour contenir tout le scénario qu’ils auraient pu imaginer impliquant ce meurtre sur place. Jusqu’où seraient-ils allés ? Qui aurait été la malheureuse victime ? Auraient-ils pu être une Bonnie and Clyde moderne ? Nous n’obtiendrons jamais de réponses à cela, mais il aurait été agréable de les voir jouer à ce moment-là sans aucun plan réel sur ce qu’ils allaient dire ou faire ensuite.

Bien que certains se souviennent avec émotion du film, les critiques étaient assez mitigées lors de sa sortie, qui a joué un grand rôle dans une suite qui ne décolle jamais. Donc, bien qu’il soit peu probable que nous voyions où se trouvent les personnages maintenant, nous pouvons nous attendre à voir beaucoup plus de Kathryn Hahn dès qu’elle apparaîtra dans Hôtel Transylvanie : Transformania plus tard cette année et a récemment rejoint le casting de stars de couteaux dehors 2, qui arrivera sur Netflix l’année prochaine.

