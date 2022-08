La scène de « La Maison du Dragon » qui est comparée aux Noces Rouges de « Game of the Thrones »

« Maison du Dragon» est l’une des séries les plus attendues de 2022 et sera diffusée le dimanche 21 août sur HBO Max. Comme dans « Game of Thrones », cette fiction est basé sur le travail de George R.R. Martinprincipalement dans les livres « Fire and Blood », « Dangerous Women » et « Canallas ».

Bien que quelques changements aient été apportés par rapport aux romans, montrera les événements qui ont conduit à la guerre civile des Targaryen, connue sous le nom de « Danse des Dragons ».

Bien que le nombre de chapitres qu’il aura soit déjà connu »Maison du Dragon”, l’heure à laquelle il se déroulera et les personnages qui apparaîtront, il y a encore de nombreux détails qui ne seront révélés qu’à la première de la première saison.

Cependant, George RR Martin est passé à Salon de la vanité que le nouveau Série HBO Max comprendra des scènes tout aussi intenses que celles présentées dans « jeu des trônes”En fait, on peut en voir un dans le premier épisode.

La matriarche Stark est décédée ainsi lors du « mariage rouge » de « Game of Thrones » (Photo : HBO)

LA SCÈNE LA PLUS INTENSE DE LA PREMIÈRE DE « MAISON DU DRAGON »

Au cours de la conversation avec le médium susmentionné, le créateur de la saga du livre a révélé que la scène qui a provoqué le plus de réactions était la naissance du prince Baelon, il a même comparé son impact à ce qui a provoqué le mariage rouge.

« Cette scène est… Vous ne voulez pas utiliser le mot « sympa » pour une scène comme celle-là, mais c’est incroyablement puissant. C’est viscéral et va vous arracher le cœur et le jeter par terre. Il a le genre d’impact que le mariage rouge a eu. C’est une scène magnifiquement faite de quelque chose d’horrible« , a-t-il pointé.

Sans aucun doute, le Red Wedding est l’un des moments les plus acclamés de « jeu des trônes”. Dans ‘Les Pluies de Castamere’, neuvième épisode de la troisième saison de la série télévisée HBOles morts sanglantes de Talisa, Catelyn et Robb Stark aux mains de Roose Bolton et de l’armée de Walder Frey sont montrées.

Bien qu’il ne soit pas clair quels aspects de l’œuvre originale seront modifiés pour « Maison du Dragon”, les commentaires de Martin et Condal confirment que la naissance du frère cadet de Rhaenyra, Baelon, sera la clé de l’histoire et aura un grand impact.