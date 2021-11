La scène de la famille Addams trempée de sang est toujours l’un des favoris de tous les temps de Christina Ricci

Le 30e anniversaire de la sortie originale sur grand écran de La famille Addams a sorti quelques histoires de la distribution, et récemment, c’était au tour de Christina Ricci de se remémorer le film qui est devenu son rôle phare à l’âge de 11 ans. Ricci, qui a joué mercredi Addams, a révélé dans une interview avec Bloody Disgusting que son audition pour le film était la scène de jeu scolaire excessivement sanglante du film, et elle était joyeusement heureuse de dire que c’était l’une des meilleures choses qu’elle ait faites de toute sa carrière, tout en notant qu’il était très rare de permettre aux enfants dans les films d’être si horribles.

D’après les bandes dessinées de Charles Addams, La famille Addams a traversé de nombreuses itérations sur le petit écran avant d’en faire un long métrage en 1991, dont une série télévisée de 1964 et une série animée des années 70. Le film a ensuite eu deux suites, dont l’une a vu le retour de la distribution originale et une comédie musicale basée sur celle-ci. Un tout nouveau redémarrage animé a fait ses débuts en 2019, avec une suite arrivant en octobre de cette année, et la nouvelle série dérivée d’action en direct Mercredi, qui vient de Tim Burton, est actuellement en production pour Netflix.

Alors que beaucoup avaient espéré que Christina Ricci aurait un rôle à jouer dans la nouvelle série, mais il semble que ce ne soit pas le cas, mais l’actrice a clairement de bons souvenirs de son travail sur le film original, qui mettait également en vedette Raul Julia, Angelica Huston et Christopher Lloyd.

« C’est l’une des choses que j’ai préférées dans toute ma carrière de plus de 30 ans. C’était ma scène d’audition. J’ai adoré. Personne ne demande jamais aux enfants de faire ça… Je pensais que c’était super amusant en soi. Et puis quand nous sommes arrivés à la journée, nous faisions la scène… nous avons suivi un entraînement d’escrime avant cela. C’était tellement amusant. Nous avions des tubes qui couraient le long de nos jambes, et j’avais cette prothèse… et le tube de le sang en jaillirait et en jaillirait. Ainsi, il avait un tube et un bras qui allaient juste… cogner jusqu’au sol. Et puis le sang a jailli, et tout ça. «

Bien que le film n’ait pas manqué de problèmes dans sa production, y compris des réécritures et des problèmes financiers, le résultat a été un film extrêmement réussi, à la fois en termes critiques et commerciaux. Le film n’a pas hésité en ce qui concerne le sang et le sang comiques, y compris la scène dans laquelle les enfants des Addams participent à une version abrégée de Hamlet qui voit le public trempé de faux sang pour le plus grand plaisir du reste de la famille.

Tout au long du film et de la suite, Valeurs de la famille Addams, Ricci apporte une performance qui l’a amenée à être citée par beaucoup comme la version définitive de mercredi avec sa livraison impassible de quelques doublures brillantes alors qu’elle part pour démembrer son frère ou effectuer un autre passe-temps sombre et humoristique. Nous devrons attendre et découvrir comment la nouvelle actrice de mercredi Jenna Ortega se comparera dans la nouvelle série Netflix, car les comparaisons viendront toujours, mais peu importe, nous aurons toujours la sortie originale sur grand écran de Ricci sur laquelle nous appuyer.

