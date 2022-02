La scène de Il faut sauver le soldat Ryan réalisée grâce à la chance

Paramount Pictures

Le film réalisé par Steven Spielberg est sorti en 1998 et est l’une des œuvres de guerre les plus acclamées. Il a remporté 5 Oscars, dont celui de meilleur réalisateur pour le réalisateur.

©IMDBLe film mettait en vedette Tom Hanks.

En 1998, Steven Spielberg présenté au monde l’un des meilleurs films de guerre, Sauver le soldat Ryan. Protagonisée par Tom Hank concentré sur la mission d’un groupe de soldats qui devaient trouver où se trouvait James Ryan, qui a perdu trois frères à la guerre et sera envoyé dans sa famille. Le long métrage a reçu cinq prix Oscar de la part de L’Académiedont Meilleur réalisateur et Meilleur directeur de la photographie (pour Janusz Kaminski).

qui ont vu Sauver le soldat Ryan se souviendra encore de la grossièreté avec laquelle le débarquement sur les plages d’Omaha a été montré, dans ce qui est devenu connu sous le nom de le jour J. Dans une succession d’explosions, de mutilations et de coups de feu, la caméra suit Tom Hank essayant d’échapper aux explosions. La précision de ce plan a nécessité des semaines de répétitions et tout a été parfaitement dessiné, pour que les acteurs comme les techniciens sachent ce qu’ils avaient à faire. Ils n’auraient qu’une seule chance.

mitch dubinun caméraman qui travaille depuis 25 ans avec Steven Spielbergparlé avec Regarde qui j’ai trouvé et dit comment il était d’effectuer cette séquence sans équivoque. Apparemment, le hasard avait beaucoup à voir avec le fait qu’il soit fait correctement. « La caméra tourne, crie ‘action !’ et c’était fou. Cela ne ressemblait en rien à ce que nous avons répété. C’étaient des choses qui volaient partout. je devais suivre Tom Hank avec mon groupe. Steven et Janusz Kaminski ils voulaient que la caméra soit très basse par rapport au sol. C’était avant qu’ils ne fassent monter des moniteurs. Je courais, j’avais la rallonge de lunette et je tenais la caméra aussi bas que possible en essayant de regarder à travers la lunette pendant que je courais. Dès que tout a commencé à exploser, ça n’a plus rien à voir avec ce que j’imaginais. »expliqué dubin.

Le caméraman a raconté que même si toutes les explosions étaient connues pour être contrôlées et non réelles, il avait l’impression qu’elles s’étaient bel et bien déroulées en pleine guerre : « J’ai commencé à courir pour sauver ma vie », a-t-il affirmé. Ne sachant pas ce qu’il avait filmé, il n’a pas pu savoir jusqu’à la fin du processus qu’il avait bien fait son travail. « Heureusement, j’ai suivi la bonne personne. Avec À M nous arrivâmes au bord de la falaise en même temps. C’est une belle photo, c’est sur pellicule, mais il faut que les gens sachent que j’ai tout tourné sans regarder dans le viseur. J’ai littéralement couru. »dit-il entre deux rires.

Les Fabelman, le prochain projet de Spielberg

En attendant de savoir ce qu’il adviendra de la nomination de les oscars Quoi Steven Spielberg reçu par West Side Story, il faut signaler que le prochain projet a déjà terminé le tournage et devrait sortir avant la fin de l’année. Il s’agit de Les Fabelmanune histoire semi-autobiographique dans laquelle le réalisateur racontera comment fut son enfance. dubinqui a également travaillé sur ce projet, a déclaré qu’il ne pouvait pas dire grand-chose sur le projet en raison des documents juridiques qu’il avait signés, mais a averti que « ça ne ressemblera à rien » à tout Spielberg fait jusqu’à présent.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂