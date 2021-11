La scène de cri emblématique de Drew Barrymore a presque fait virer Wes Craven

Il y a eu de nombreuses histoires de batailles entre les réalisateurs et les studios de cinéma sur ce à quoi devrait ressembler un film, mais vous penseriez avec le temps Pousser un cri arrivé en 1996, Wes Craven avait fait assez pour gagner la confiance des hauts gradés de Dimension Films et éviter toute sorte de dispute sur qui était le mieux placé pour dicter la façon dont le film se déroulerait à l’écran. Après tout, à ce moment-là, il avait créé Freddy– le film qui a essentiellement sauvé New Line Cinema de la faillite une décennie plus tôt – et seulement un an avant Pousser un cri a revigoré Freddy Kruger avec Wes Craven’s Nouveau cauchemar. Cependant, rien de tout cela n’a clairement empêché les patrons de Dimension Films de presque renvoyer Craven au cours de la séquence d’ouverture impliquant Drew Barrymore.

Au moment où Pousser un cri a été libéré, Drew Barrymore était le plus grand nom de la liste des acteurs, donc prendre la décision de la faire massacrer brutalement dans les dix premières minutes du film était une décision que Craven a prise intentionnellement. Cependant, comme l’a révélé le producteur Patrick Lussier dans une histoire orale de Le journaliste hollywoodien pour célébrer le 25e anniversaire de Scream, lorsque Bob Weinstein a vu les premières images du film, qui était la tristement célèbre scène d’ouverture, il était moins qu’impressionné par la direction que prenaient les choses.

« Le studio détestait les quotidiens », a déclaré Lussier. « Ils lui ont envoyé des quotidiens de leur remake de Veille de nuit et a dit: « Tu dois regarder ça. C’est comme ça qu’un film est fait. »

Il y avait moins d’une semaine dans la production quand Wes Craven a été mis au courant des plaintes du studio, et l’écrivain Kevin Williamson a rappelé: « » Wes a reçu l’appel téléphonique du studio, et j’étais assis derrière lui sur ma chaise, et j’ai juste vu son dos s’affaisser. Il a juste commencé à glisser sur la chaise. Ils pensaient que rien n’était bon. Ils ne comprenaient pas le manque de séquences et ils ne voyaient pas du tout sa vision de cette séquence. »

Cette séquence pour tous ceux qui ont réussi à ne pas la voir au cours des 25 dernières années, trouve Casey, le personnage de Barrymore, recevant un appel d’un inconnu qui lui demande si elle aime les films d’horreur. Après avoir d’abord cru qu’il s’agissait d’une sorte de farce, la conversation devient sinistre et Casey se retrouve bientôt à tenter de sauver la vie de son petit ami en répondant à des questions sur le genre de l’horreur. C’est presque comme un jeu à deux joueurs dans un Vu film. À la fin de la séquence, Casey et son petit ami ont été assassinés par « Ghostface » et Casey est laissée suspendue à l’extérieur de la maison pour que ses parents rentrent chez eux et trouvent.

Alors qu’il semblait que la production était sur le point d’échouer à partir de ce moment, Craven a continué le tournage, écartant les commentaires selon lesquels le masque Ghostface n’était pas assez effrayant et que la production était « au mieux vermifuge » et quand la coupe finale de la scène d’ouverture a finalement été remis à Weinstein, selon les producteurs Cathy Konrad et Marianne Maddalena, il a admis qu’il s’était trompé et a dit à Craven: « Que sais-je des quotidiens? Continuez. » Et c’est exactement ce que Craven a fait.

Bien sûr, nous savons maintenant que le réalisateur savait clairement le mieux, et quand Pousser un cri est devenu un énorme succès et une injection de sang neuf dans le genre, ce n'était qu'une question de temps avant de voir naître une franchise. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, Pousser un cri est sur le point de voir une quatrième suite sortir en janvier, avec un mélange de stars originales dans Courteney Cox, Neve Campbell et David Arquette, et une foule de nouveaux acteurs et personnages sur le point d'être taquinés par le tristement célèbre tueur, Ghostface, assurant que l'héritage de Craven vit sur.

