La scène de combat de Shang-Chi était prévue avec des figurines d’action

En ce qui concerne les films de super-héros, on s’attend à des effets spéciaux époustouflants, des séquences d’action chorégraphiées époustouflantes et des scènes de combat savamment conçues, vous pourriez donc être pardonné de penser qu’une partie du temps de planification autour de tout cela est tout aussi spectaculaire pour témoin. D’après les concepteurs de Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux, la planification du combat final du film entre Shang-Chi de Simu Liu et son père Wenwu, joué par Tony Leung, n’impliquait pas de technologies spéciales ou de grands modèles, mais était en fait réalisée à l’aide de simples figurines.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux était le deuxième film de la phase 4 à sortir par Marvel cette année, et en plus d’être important pour amener un autre personnage majeur dans le MCU, le film est également devenu le cobaye involontaire de la stratégie de sortie de Disney à l’avenir. Au moment de la sortie, la décision n’était pas tout à fait gravée dans le marbre quant à savoir si les futurs films Marvel seraient des sorties exclusives en salles ou continueraient à voir la sortie Day and Date qui a causé tant de problèmes avec Veuve noire. Dans l’état actuel des choses, le film s’est bien comporté au box-office, ce qui signifie que presque toutes les nouvelles sorties de Disney sont à nouveau une affaire cinématographique, avec les médias domestiques et les sorties de Disney + à venir plus tard.

Une grande partie de l’histoire de Shang-Chi est la relation entre le personnage principal et son père Wenwu, et la confrontation entre eux est l’une des séquences charnières et impactantes du film. Il y a beaucoup de technicité dans la scène épique des arts martiaux, ainsi qu’une grande profondeur émotionnelle que le voyage des personnages à ce moment-là a construit. Dans une nouvelle vidéo de Corridor Crew, les concepteurs d’action ont révélé que la planification de la scène avait été effectuée à l’aide de figurines simples et familières.

Chris Cowan et Yung Lee ont discuté du travail avec différents cinéastes et de la façon dont cela a aidé leur processus, et Lee a commenté : « Il a tourné toute la scène avec une figurine de Stan Lee et Captain America et cela lui a été littéralement remis par Marvel. Cela montre, honnêtement, que même dans les films à gros budget, aller à petit budget est parfois très utile. »

Bien que cela ressemble au genre de chose que tous les fans de films Marvel de moins de 12 ans – et quelques-uns beaucoup plus âgés – font chaque fois qu’ils sortent leur coffre à jouets et cela montre à quel point le processus peut être simple en ce qui concerne les exigences, bien qu’avoir la capacité de traduire tout cela à l’écran soit une question complètement différente. La magie du cinéma peut avoir des débuts simples, mais devient vite complexe lorsque la chorégraphie et de vrais acteurs sont inclus dans le mélange. En fin de compte cependant, les éloges prodigués sur Shang-Chi et la légende des dix anneaux pour ses séquences d’action autant que sa narration ont prouvé à quel point le résultat final est efficace. Bien sûr, l’équipe aura sans aucun doute de nombreuses occasions de réinventer les jouets de l’enfant à l’avenir, car il semble que Shang-Chi soit sur le point de faire partie intégrante de la prochaine phase du MCU.





