La scène de Bob l’éponge devenue réalité

La série créée par Stephen Hillenburg est devenue une tendance à partir d’une photo réelle qui semblait reproduire un moment mettant en vedette M. Krabs.

©IMDBLa série est née en 1999.

fille directe de Ren & Stimpy (et même avec certains de ses animateurs impliqués), Bob l’éponge est l’un des série Les meilleurs films d’animation de la télévision. Avec son humour acide caché entre les lignes, elle était présentée comme une production pour les plus jeunes qui n’a pas tardé à capter l’attention des parents et des jeunes qui ont vu qu’ils pouvaient s’amuser avec cette série créée par Stephen Hillenburg en 1999.

à plus d’une occasion Bob l’éponge devenu viral à partir d’une découverte partagée sur les réseaux, comme l’idée qu’en réalité Le crabe Croustillant c’est un piège à crabes, il est donc entendu que les galettes de crabe sont en fait des hamburgers au crabe. Il était le propriétaire du Cascarudo Crustacean, M. Crabequi cette semaine est devenue une tendance à partir d’une photographie prise sur la plage.

Ces derniers jours, une image amusante a beaucoup circulé dans laquelle on peut voir comment un petit crabe attrape une mojarrita avec ses pinces. Ce qui est frappant, c’est que cela s’est également vu dans Bob l’épongedans une scène où M. Crabe a décidé de chasser un client de son établissement en le ramassant et en le jetant dehors. « L’art imite la vraie vie », a écrit un grand nombre d’utilisateurs qui ont partagé l’image, tels que @WellFighter1.

Bien sûr, il y a une grande différence entre les deux photos et cela a à voir avec le sort du poisson qui se trouve entre les pinces des deux crabes. Alors que M. Crabe il ne l’a pas retiré de son restaurant populaire et ne l’a même pas endommagé, il est clair que l’animal capturé dans la vraie vie n’a pas les meilleures intentions envers la pauvre mojarrita, qui a sans aucun doute fini par être son déjeuner ; Ces types de crustacés sont omnivores et certains se nourrissent de petits poissons.

+Ce qui est arrivé au créateur de Bob l’éponge

Malgré que Bob l’éponge Elle n’a pas encore fini sa course et continue de diffuser des saisons (et des films) depuis 1999, la personne responsable de la création de la série n’est plus parmi nous. Stephen Hillenburg Il est décédé fin novembre 2018 des suites d’une maladie dont il souffrait. La nouvelle a été publiée par Nickelodéon et confirmé par Variety, où il a été rapporté que Hillenburg Il est décédé le 26 novembre 2018 des suites de problèmes causés par sa sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative incurable qu’il avait déclaré avoir un an auparavant, en mars 2017.

